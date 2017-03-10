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Обережно, діти: на Волині сільраду хочуть змусити встановити дорожні знаки поблизу школи і садочка

Обережно, діти: на Волині сільраду хочуть змусити встановити дорожні знаки поблизу школи і садочка
Прокурори на Маневиччині вимагають від сільради встановити необхідні дорожні знаки поблизу школи і садочка в селі Череваха.

З'ясувалось, що на під'їздах до дитячих закладів у цьому селі відсутні дорожні знаки задля обмеження швидкості та дорожні знаки "Діти", - пише прокуратура Волинської області.

Попри те, що дорога, прилегла до школи й садочка є комунальною власністю, сільрада жодних заходів задля створення безпечних умов руху на ній транспортних засобів і пішоходів не вживає.

Тож прокурори в суді вимагатимуть зобов’язати орган місцевого самоврядування встановити необхідні дорожні знаки поблизу закладів освіти.

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Теги: сільрада, Волинь, дорожні знаки
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