Обережно, діти: на Волині сільраду хочуть змусити встановити дорожні знаки поблизу школи і садочка
Сьогодні, 17:19
Прокурори на Маневиччині вимагають від сільради встановити необхідні дорожні знаки поблизу школи і садочка в селі Череваха.
З'ясувалось, що на під'їздах до дитячих закладів у цьому селі відсутні дорожні знаки задля обмеження швидкості та дорожні знаки "Діти", - пише прокуратура Волинської області.
Попри те, що дорога, прилегла до школи й садочка є комунальною власністю, сільрада жодних заходів задля створення безпечних умов руху на ній транспортних засобів і пішоходів не вживає.
Тож прокурори в суді вимагатимуть зобов’язати орган місцевого самоврядування встановити необхідні дорожні знаки поблизу закладів освіти.
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З'ясувалось, що на під'їздах до дитячих закладів у цьому селі відсутні дорожні знаки задля обмеження швидкості та дорожні знаки "Діти", - пише прокуратура Волинської області.
Попри те, що дорога, прилегла до школи й садочка є комунальною власністю, сільрада жодних заходів задля створення безпечних умов руху на ній транспортних засобів і пішоходів не вживає.
Тож прокурори в суді вимагатимуть зобов’язати орган місцевого самоврядування встановити необхідні дорожні знаки поблизу закладів освіти.
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