вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві загинув водій, який рятував кошеня на дорозі. ВІДЕО

У Києві загинув водій, який рятував кошеня на дорозі. ВІДЕО
У Києві під колесами автомобіля загинув водій, який намагався врятувати кошеня.

Відео трагедії виклав ресурс dtp.kiev.ua, - пише Інформатор.

На опублікованому відео видно, що на повороті біля авторинку чоловік вийшов зі свого автомобіля Daewoo Nexia, щоб забрати тварину з проїжджої частини.

Залишивши машину, він спробував перебігти дорогу біля пішохідного переходу, щоб перенести кошеня. У цей момент на зелений сигнал світлофора проїжджав Mercedes збив чоловіка.

Удар був настільки сильним, що чоловік відлетів на кілька метрів. Прибулі медики констатували смерть. Загиблому на вигляд було близько 40-45 років, його особа встановлюється.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кошеня, водій, смерть, дорога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Стрихарчука Сергія Стрихарчука

Сергія вітають з Днем народження
Останні новини
У Рівному вівчарка пошматувала свого господаря
Сьогодні, 11:41
У Гіркій Полонці влаштовують змагання у пам’ять про загиблого воїна АТО
Сьогодні, 11:30
У Києві загинув водій, який рятував кошеня на дорозі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
В селі під Луцьком автомобіль збив дитину на велосипеді: дівчинка – в лікарні
Сьогодні, 11:06
Може впасти комусь на голову: у місті на Волині після аварії не відремонтували стовпа
Сьогодні, 10:54
Схожі новини
На трасі водій збив жінку на смерть і поїхав відмивати авто від крові На трасі водій збив жінку на смерть і поїхав відмивати авто від крові
02 квітень, 18:25
Аварія за участю «Дизель шоу» під Києвом: нові факти у розслідуванні справи Аварія за участю «Дизель шоу» під Києвом: нові факти у розслідуванні справи
05 лютий, 16:58
У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами. ФОТО У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами. ФОТО
04 лютий, 06:26
Вбив і ліг спати: у Києві водій маршрутки побив до смерті колегу. ФОТО. ВІДЕО Вбив і ліг спати: у Києві водій маршрутки побив до смерті колегу. ФОТО. ВІДЕО
25 січень, 03:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жінці з Америки на Волині вирізали величезну пухлину. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:49
 0
У Рівному вівчарка пошматувала свого господаря
Сьогодні, 11:41
 0
У Гіркій Полонці влаштовують змагання у пам’ять про загиблого воїна АТО
Сьогодні, 11:30
 0
У Києві загинув водій, який рятував кошеня на дорозі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
 0
В селі під Луцьком автомобіль збив дитину на велосипеді: дівчинка – в лікарні
Сьогодні, 11:06
 0
Медіа
відео
1/8