У Києві загинув водій, який рятував кошеня на дорозі. ВІДЕО





Відео трагедії виклав ресурс dtp.kiev.ua, - пише



На опублікованому відео видно, що на повороті біля авторинку чоловік вийшов зі свого автомобіля Daewoo Nexia, щоб забрати тварину з проїжджої частини.



Залишивши машину, він спробував перебігти дорогу біля пішохідного переходу, щоб перенести кошеня. У цей момент на зелений сигнал світлофора проїжджав Mercedes збив чоловіка.



Удар був настільки сильним, що чоловік відлетів на кілька метрів. Прибулі медики констатували смерть. Загиблому на вигляд було близько 40-45 років, його особа встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві під колесами автомобіля загинув водій, який намагався врятувати кошеня.Відео трагедії виклав ресурс dtp.kiev.ua, - пише Інформатор На опублікованому відео видно, що на повороті біля авторинку чоловік вийшов зі свого автомобіля Daewoo Nexia, щоб забрати тварину з проїжджої частини.Залишивши машину, він спробував перебігти дорогу біля пішохідного переходу, щоб перенести кошеня. У цей момент на зелений сигнал світлофора проїжджав Mercedes збив чоловіка.Удар був настільки сильним, що чоловік відлетів на кілька метрів. Прибулі медики констатували смерть. Загиблому на вигляд було близько 40-45 років, його особа встановлюється.

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