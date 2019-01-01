У Києві загинув водій, який рятував кошеня на дорозі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
У Києві під колесами автомобіля загинув водій, який намагався врятувати кошеня.
Відео трагедії виклав ресурс dtp.kiev.ua, - пише Інформатор.
На опублікованому відео видно, що на повороті біля авторинку чоловік вийшов зі свого автомобіля Daewoo Nexia, щоб забрати тварину з проїжджої частини.
Залишивши машину, він спробував перебігти дорогу біля пішохідного переходу, щоб перенести кошеня. У цей момент на зелений сигнал світлофора проїжджав Mercedes збив чоловіка.
Удар був настільки сильним, що чоловік відлетів на кілька метрів. Прибулі медики констатували смерть. Загиблому на вигляд було близько 40-45 років, його особа встановлюється.
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Відео трагедії виклав ресурс dtp.kiev.ua, - пише Інформатор.
На опублікованому відео видно, що на повороті біля авторинку чоловік вийшов зі свого автомобіля Daewoo Nexia, щоб забрати тварину з проїжджої частини.
Залишивши машину, він спробував перебігти дорогу біля пішохідного переходу, щоб перенести кошеня. У цей момент на зелений сигнал світлофора проїжджав Mercedes збив чоловіка.
Удар був настільки сильним, що чоловік відлетів на кілька метрів. Прибулі медики констатували смерть. Загиблому на вигляд було близько 40-45 років, його особа встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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