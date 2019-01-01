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У Луцьку увімкнули фонтани до великодніх свят

У Луцьку увімкнули фонтани до великодніх свят
Почали працювати три луцькі фонтани. Їх запустили спеціально до великодніх свят.

Про це повідомляє видання «Перший».

Запрацювали зокрема фонтан «Квітка», що навпроти головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, «Каскад», який знаходиться біля входу в Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки та фонтан навпроти гімназії № 4 імені Модеста Левицького.

Інші міські фонтани запустять пізніше.
У Луцьку увімкнули фонтани до великодніх свят
У Луцьку увімкнули фонтани до великодніх свят
У Луцьку увімкнули фонтани до великодніх свят
У Луцьку увімкнули фонтани до великодніх свят
У Луцьку увімкнули фонтани до великодніх свят
У Луцьку увімкнули фонтани до великодніх свят
У Луцьку увімкнули фонтани до великодніх свят
У Луцьку увімкнули фонтани до великодніх свят
У Луцьку увімкнули фонтани до великодніх свят
У Луцьку увімкнули фонтани до великодніх свят

Той, що біля розважального центру «Промінь», почне діяти після того, як демонтують інсталяцію у вигляді писанки.

А маленькі фонтани на вулиці Кривий Вал тішитимуть прохолодою після завершення ремонту.


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Теги: Луцьк, фонтани, Великдень
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