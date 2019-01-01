У Луцьку увімкнули фонтани до великодніх свят





Про це повідомляє видання



Запрацювали зокрема фонтан «Квітка», що навпроти головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, «Каскад», який знаходиться біля входу в Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки та фонтан навпроти гімназії № 4 імені Модеста Левицького.



Інші міські фонтани запустять пізніше.



Той, що біля розважального центру «Промінь», почне діяти після того, як демонтують інсталяцію у вигляді писанки.



А маленькі фонтани на вулиці Кривий Вал тішитимуть прохолодою після завершення ремонту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Почали працювати три луцькі фонтани. Їх запустили спеціально до великодніх свят.Про це повідомляє видання «Перший» Запрацювали зокрема фонтан «Квітка», що навпроти головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, «Каскад», який знаходиться біля входу в Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки та фонтан навпроти гімназії № 4 імені Модеста Левицького.Інші міські фонтани запустять пізніше.Той, що біля розважального центру «Промінь», почне діяти після того, як демонтують інсталяцію у вигляді писанки.А маленькі фонтани на вулиці Кривий Вал тішитимуть прохолодою після завершення ремонту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію