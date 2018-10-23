Ахметову дозволили купити ще 2 обленерго





Про це повідомляють



Голосування за це рішення було роздільним – більшістю від присутніх на засіданні членів АМКУ. Їхні прізвища стануть відомі після відповіді Комітету на запит.



Цим придбанням група Ріната Ахметова суттєво перевищила поріг 35% на ринку поставок електроенергії, що є структурною ознакою монополії на ринку.



Наразі група Ріната Ахметова контролює понад 80% теплової енергогенерації, понад 80% видобутку енергетичного вугілля, Бурштинський енергоострів, через який може здійснюватись, але не здійснюється імпорт в Україну дешевшої електроенергії з Європи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Антимонопольний комітет на засіданні 25 квітня надав дозвіл компанії ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» на придбання у групи російських бізнесменів «VS Energy» акцій «Київобленерго» і «Одесаобленерго» у розмірі, що забезпечує контроль понад 50% в обох підприємствах.Про це повідомляють «Наші гроші» , пише Економічна правда Голосування за це рішення було роздільним – більшістю від присутніх на засіданні членів АМКУ. Їхні прізвища стануть відомі після відповіді Комітету на запит.Цим придбанням групасуттєво перевищила поріг 35% на ринку поставок електроенергії, що є структурною ознакою монополії на ринку.Наразі група Ріната Ахметова контролює понад 80% теплової енергогенерації, понад 80% видобутку енергетичного вугілля, Бурштинський енергоострів, через який може здійснюватись, але не здійснюється імпорт в Україну дешевшої електроенергії з Європи.

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