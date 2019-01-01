На Волині чоловік заради пустощів викликав «швидку»

Чоловік з села Веселе Луцького району викликав «швидку», повідомивши про серйозні проблеми з серцем у сестри. Утім, приїхавши на виклик, медики з'ясували, що ніхто допомоги не потребував.Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Звернення надійшло учора, 26 квітня, об 00год. 45хв. Виклик був записаний та терміново виїхала бригада екстреної медичної допомоги.Одночасно з бригадою ЕМД на місце виклику прибули служби «101» та «104».З’ясовали, що ніхто допомоги не потребував, це лише «пустощі».Були викликані працівники поліції та на правопорушника склали адміністративний протокол за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб)."На жаль, таких жартівників штрафом не налякаєш, а виправних робіт в даній статті – не застосовують", - йдеться у повідомленні медиків.