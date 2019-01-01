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У місті на Волині – стрілянина через ревнощі. ВІДЕО

У місті на Волині – стрілянина через ревнощі. ВІДЕО
24 квітня близько півночі у Ківерцях стріляли. Постраждав 28-річний місцевий житель Юрій. Нині чоловік перебуває в лікарні.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Розповідає, – того вечора зайшов до бару “Володимир”. Коли виходив – помітив, що його переслідує автомобіль. Згодом виявилось, що це чоловік тієї продавчині, яка контактувала з Юрієм на барі.

Знайомі, які випадково стали свідками стрілянини, одразу викликали слідчо-оперативну групу та швидку допомогу.

Зловмисник із місця події втік та по дорозі викинув пістолет, – розповідає потерпілий. Після інциденту одразу написав заяву до поліції. Зловмиснику загрожує позбавлення волі.

Водночас, зловмисник вже почав шукати шляхи вирішення проблеми.


Сам Юрій попри все вже готовий пробачити ревнивця та забрати заяву з поліції, якщо той відшкодує моральну шкоду.

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Теги: стрілянина, Ківерці
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Коментарі 1
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Ревнувати дружину - це бути про неї поганої думки. Тобто, сподіватись, що вона перед кожним чоловіком зніме труси. Моя покійна бабуся казала, що жінка, якщо захоче, то піде до колодязя по воду і, як захоче, то дасть. То ж, нехай ківерцівський придурок приставить до своєї дружини сторожа. Чи поставить "там" лічильник.
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