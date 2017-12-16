Польські школярі вражені красою «Волинської Швейцарії». ВІДЕО





Жителі Шльонського воєводства приїхали на Волинь за програмою обміну. Вони цілий тиждень житимуть у луцьких сім’ях та відвідуватимуть визначні місця. Про це повідомляє



Не лише юні поляки, а й волинські школярі кажуть, що навіть для них Воротнів став відкриттям.



На закінчення екскурсії “Волинською Швейцарією” діти висадили різні сорти лохини, виведені унікальним методом Ін Вітро. У цьому їм допомагали професіонали.



Професор запевняє: саджанці, отримані таким методом мають дати найвищі врожаї. А учні отримають безцінний досвід.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відвідати Волинську Швейцарію – саме так називають Воротнівське лісництво – та ближче познайомитися з тутешньою природою мали можливість школярі з України та Польщі.Жителі Шльонського воєводства приїхали на Волинь за програмою обміну. Вони цілий тиждень житимуть у луцьких сім’ях та відвідуватимуть визначні місця. Про це повідомляє 12 канал Не лише юні поляки, а й волинські школярі кажуть, що навіть для них Воротнів став відкриттям.На закінчення екскурсії “Волинською Швейцарією” діти висадили різні сорти лохини, виведені унікальним методом Ін Вітро. У цьому їм допомагали професіонали.Професор запевняє: саджанці, отримані таким методом мають дати найвищі врожаї. А учні отримають безцінний досвід.

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