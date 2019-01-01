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Архітектура, кав'ярні, краєвиди: неймовірні ретросвітлини Волині 1920-1930-х років

Архітектура, кав'ярні, краєвиди: неймовірні ретросвітлини Волині 1920-1930-х років
Пропонуємо вашій увазі добірку ретросвітлин, на яких складно розпізнати Волинь і Полісся початку ХХ ст.

Про це пише gazeta.ua.

На фотографіях можна побачити немовірної краси бкдинки та навіть цілі мікрорайни, затишні кав'ярні та віллі з пальмами. Окрім того, унікальна світлини єдиного у світі повністю єврейського містечка.

Це копиці сіна на підмоклому лузі в околицях озера Люб’язь під Любешовом. У середині 30-х років минулого століття це був звичний поліський сюжет. Фото: Роман ПАВЛЮК
Це копиці сіна на підмоклому лузі в околицях озера Люб’язь під Любешовом. У середині 30-х років минулого століття це був звичний поліський сюжет. Фото: Роман ПАВЛЮК
Це одна з найбільших втрачених неоготичних споруд в Україні. Грандіозний костел св. Станіслава був побудований у Ковелі у 1922-38 роках, одночасно він міг вмістити 8 тисяч парафіян, а його головна вежа сягала 72 метри у висоту. Такий собі Нотр-Дам на Турі
Це одна з найбільших втрачених неоготичних споруд в Україні. Грандіозний костел св. Станіслава був побудований у Ковелі у 1922-38 роках, одночасно він міг вмістити 8 тисяч парафіян, а його головна вежа сягала 72 метри у висоту. Такий собі Нотр-Дам на Турі
Це кав'ярня у Ковелі в 1916 році Фото: Роман ПАВЛЮК
Це кав'ярня у Ковелі в 1916 році Фото: Роман ПАВЛЮК
Це – волинський маєток Малинських, зведений у середині ХІХ ст під Березним. На жаль, у 1945 році його повністю знищила пожежа. Фото: Роман ПАВЛЮК
Це – волинський маєток Малинських, зведений у середині ХІХ ст під Березним. На жаль, у 1945 році його повністю знищила пожежа. Фото: Роман ПАВЛЮК
Так виглядав Острог наприкінці ХІХ ст. Успенський костел був перебудований у неоготичному стилі у 1880 році, але проіснував у такому вигляді лише 8 років і був повністю знищений пожежею. Саме у цей період і було зроблене це фото. Фото: Роман ПАВЛЮК
Так виглядав Острог наприкінці ХІХ ст. Успенський костел був перебудований у неоготичному стилі у 1880 році, але проіснував у такому вигляді лише 8 років і був повністю знищений пожежею. Саме у цей період і було зроблене це фото. Фото: Роман ПАВЛЮК
Невелика вишукана вілла колись стояла на околиці поліського села Велика Глуша. Цю романтичну резиденцію у стилі класицизму побудував у середині XIX ст. Едвард Красіцький. Вона зникла після ІІ світової війни, коли була повністю розібрана місцевими селянами
Невелика вишукана вілла колись стояла на околиці поліського села Велика Глуша. Цю романтичну резиденцію у стилі класицизму побудував у середині XIX ст. Едвард Красіцький. Вона зникла після ІІ світової війни, коли була повністю розібрана місцевими селянами
Скляна гута у волинському містечку Трохимбрід, побудована у перших роках ХХ ст. Це єврейське містечко, засноване у 1835 році серед радзивиллівських лісів, мало сім синагог і було єдиним у світі повністю єврейським містом, яке будь-коли існувало за межами
Скляна гута у волинському містечку Трохимбрід, побудована у перших роках ХХ ст. Це єврейське містечко, засноване у 1835 році серед радзивиллівських лісів, мало сім синагог і було єдиним у світі повністю єврейським містом, яке будь-коли існувало за межами
Ці пальми височіли перед одним із павільйонів Волинських Торгів, які традиційно відбувалися у Рівному у другій половині 1930-х років. Місцем проведення цієї найбільшої волинської виставки був фільварок князів Любомирських на Гірці, де тепер знаходиться па
Ці пальми височіли перед одним із павільйонів Волинських Торгів, які традиційно відбувалися у Рівному у другій половині 1930-х років. Місцем проведення цієї найбільшої волинської виставки був фільварок князів Любомирських на Гірці, де тепер знаходиться па
Такий вид до ІІ світової війни відкривався з Соколиної гори під Кременцем на мальовничий силует Гострої гори і ангари Волинської планерної школи, створеної у 1933 році. Фото: Роман ПАВЛЮК
Такий вид до ІІ світової війни відкривався з Соколиної гори під Кременцем на мальовничий силует Гострої гори і ангари Волинської планерної школи, створеної у 1933 році. Фото: Роман ПАВЛЮК
Це один з наймальовничіших волинських куточків – Соколині гори на Случі. Такий краєвид і сьогодні відкривається з вершини гори, на якій розташовані руїни Губківського замку Семашків. Фото: Роман ПАВЛЮК
Це один з наймальовничіших волинських куточків – Соколині гори на Случі. Такий краєвид і сьогодні відкривається з вершини гори, на якій розташовані руїни Губківського замку Семашків. Фото: Роман ПАВЛЮК
Це православна церква св. Параскеви у неіснуючій сьогодні Церківці на Ковельщині. Храм, зведений наприкінці XVIII ст., щасливо уникнув масової російської синодальної перебудови і зберіг риси західноєвропейської архітектури до часу повного знищення і висел
Це православна церква св. Параскеви у неіснуючій сьогодні Церківці на Ковельщині. Храм, зведений наприкінці XVIII ст., щасливо уникнув масової російської синодальної перебудови і зберіг риси західноєвропейської архітектури до часу повного знищення і висел
Так ще з ХІХ ст виглядав найбільший волинський комплекс історичної міської забудови у Кременці, який вражав своїми розмірами. Ще у 1920-х роках провінційний Кременець став першим і чи не єдиним містом у тогочасній Польщі, в якому самобутньому історичному
Так ще з ХІХ ст виглядав найбільший волинський комплекс історичної міської забудови у Кременці, який вражав своїми розмірами. Ще у 1920-х роках провінційний Кременець став першим і чи не єдиним містом у тогочасній Польщі, в якому самобутньому історичному
Це одна з вуличок волинського Дубна у 1918 році. Фото: Роман ПАВЛЮК
Це одна з вуличок волинського Дубна у 1918 році. Фото: Роман ПАВЛЮК
Такий міст-велетень з’єднував колись береги зовсім не найбільшої волинської річки – Случі і був побудований між двома світовими війнами у селі Глушиця, в колишньому Сарненському повіті. Проіснував він недовго і був спалений у 1941 році радянськими війська
Такий міст-велетень з’єднував колись береги зовсім не найбільшої волинської річки – Случі і був побудований між двома світовими війнами у селі Глушиця, в колишньому Сарненському повіті. Проіснував він недовго і був спалений у 1941 році радянськими війська

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Теги: Волинь, ретросвітлини
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