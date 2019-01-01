Архітектура, кав'ярні, краєвиди: неймовірні ретросвітлини Волині 1920-1930-х років

Це копиці сіна на підмоклому лузі в околицях озера Люб’язь під Любешовом. У середині 30-х років минулого століття це був звичний поліський сюжет. Фото: Роман ПАВЛЮК

Це одна з найбільших втрачених неоготичних споруд в Україні. Грандіозний костел св. Станіслава був побудований у Ковелі у 1922-38 роках, одночасно він міг вмістити 8 тисяч парафіян, а його головна вежа сягала 72 метри у висоту. Такий собі Нотр-Дам на Турі

Це кав'ярня у Ковелі в 1916 році Фото: Роман ПАВЛЮК

Це – волинський маєток Малинських, зведений у середині ХІХ ст під Березним. На жаль, у 1945 році його повністю знищила пожежа. Фото: Роман ПАВЛЮК

Так виглядав Острог наприкінці ХІХ ст. Успенський костел був перебудований у неоготичному стилі у 1880 році, але проіснував у такому вигляді лише 8 років і був повністю знищений пожежею. Саме у цей період і було зроблене це фото. Фото: Роман ПАВЛЮК

Невелика вишукана вілла колись стояла на околиці поліського села Велика Глуша. Цю романтичну резиденцію у стилі класицизму побудував у середині XIX ст. Едвард Красіцький. Вона зникла після ІІ світової війни, коли була повністю розібрана місцевими селянами

Скляна гута у волинському містечку Трохимбрід, побудована у перших роках ХХ ст. Це єврейське містечко, засноване у 1835 році серед радзивиллівських лісів, мало сім синагог і було єдиним у світі повністю єврейським містом, яке будь-коли існувало за межами

Ці пальми височіли перед одним із павільйонів Волинських Торгів, які традиційно відбувалися у Рівному у другій половині 1930-х років. Місцем проведення цієї найбільшої волинської виставки був фільварок князів Любомирських на Гірці, де тепер знаходиться па

Такий вид до ІІ світової війни відкривався з Соколиної гори під Кременцем на мальовничий силует Гострої гори і ангари Волинської планерної школи, створеної у 1933 році. Фото: Роман ПАВЛЮК

Це один з наймальовничіших волинських куточків – Соколині гори на Случі. Такий краєвид і сьогодні відкривається з вершини гори, на якій розташовані руїни Губківського замку Семашків. Фото: Роман ПАВЛЮК

Це православна церква св. Параскеви у неіснуючій сьогодні Церківці на Ковельщині. Храм, зведений наприкінці XVIII ст., щасливо уникнув масової російської синодальної перебудови і зберіг риси західноєвропейської архітектури до часу повного знищення і висел

Так ще з ХІХ ст виглядав найбільший волинський комплекс історичної міської забудови у Кременці, який вражав своїми розмірами. Ще у 1920-х роках провінційний Кременець став першим і чи не єдиним містом у тогочасній Польщі, в якому самобутньому історичному

Це одна з вуличок волинського Дубна у 1918 році. Фото: Роман ПАВЛЮК

Такий міст-велетень з’єднував колись береги зовсім не найбільшої волинської річки – Случі і був побудований між двома світовими війнами у селі Глушиця, в колишньому Сарненському повіті. Проіснував він недовго і був спалений у 1941 році радянськими війська

Пропонуємо вашій увазі добірку ретросвітлин, на яких складно розпізнати Волинь і Полісся початку ХХ ст.Про це пише gazeta.ua.На фотографіях можна побачити немовірної краси бкдинки та навіть цілі мікрорайни, затишні кав'ярні та віллі з пальмами. Окрім того, унікальна світлини єдиного у світі повністю єврейського містечка.