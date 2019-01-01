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На Одещині 10-місячне немовля вбило струмом

На Одещині 10-місячне немовля вбило струмом
У Миколаївському районі Одеської області сталася трагедія – 10-місячного хлопчика вбило струмом.

Поки 22-річна мати готувала суміш, її малюк, залишившись без нагляду, взяв до рота несправний електродріт від телевізора, - йдеться на сайті Нацполіції.

Дитина загинула на місці внаслідок замикання.

Остаточну причину смерті хлопчика встановлять після експертизи його тіла.

На Одещині 10-місячне немовля вбило струмом


Попередньо загибель дитини кваліфікується як нещасний випадок.

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Теги: Одещина, замикання, провід, електричний струм
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