На Одещині 10-місячне немовля вбило струмом





Поки 22-річна мати готувала суміш, її малюк, залишившись без нагляду, взяв до рота несправний електродріт від телевізора, - йдеться на



Дитина загинула на місці внаслідок замикання.



Остаточну причину смерті хлопчика встановлять після експертизи його тіла.







Попередньо загибель дитини кваліфікується як нещасний випадок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаївському районі Одеської області сталася трагедія – 10-місячного хлопчика вбило струмом.Поки 22-річна мати готувала суміш, її малюк, залишившись без нагляду, взяв до рота несправний електродріт від телевізора, - йдеться на сайті Нацполіції.Дитина загинула на місці внаслідок замикання.Остаточну причину смерті хлопчика встановлять після експертизи його тіла.Попередньо загибель дитини кваліфікується як нещасний випадок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію