На Одещині 10-місячне немовля вбило струмом
Сьогодні, 07:14
У Миколаївському районі Одеської області сталася трагедія – 10-місячного хлопчика вбило струмом.
Поки 22-річна мати готувала суміш, її малюк, залишившись без нагляду, взяв до рота несправний електродріт від телевізора, - йдеться на сайті Нацполіції.
Дитина загинула на місці внаслідок замикання.
Остаточну причину смерті хлопчика встановлять після експертизи його тіла.
Попередньо загибель дитини кваліфікується як нещасний випадок.
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Поки 22-річна мати готувала суміш, її малюк, залишившись без нагляду, взяв до рота несправний електродріт від телевізора, - йдеться на сайті Нацполіції.
Дитина загинула на місці внаслідок замикання.
Остаточну причину смерті хлопчика встановлять після експертизи його тіла.
Попередньо загибель дитини кваліфікується як нещасний випадок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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