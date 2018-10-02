вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рушниці, пістолети, набої: на Волині поліцейські знищили зброю. ФОТО

Рушниці, пістолети, набої: на Волині поліцейські знищили зброю. ФОТО
На механічно-ливарному заводі міста Нововолинськ переплавили на брухт понад 90 одиниць різноманітної зброї, яку вилучили поліцейські Волині в ході розслідування кримінальних проваджень та добровільно здали громадяни.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Зокрема, знищено вісім одноствольних та двоствольних мисливських рушниць, три пістолети травматичної та пневматичної дії, 16 газових та стартових револьверів, 28 гвинтівок та стволів кулеметів, а також 34 одиниці холодної зброї.

Рушниці, пістолети, набої: на Волині поліцейські знищили зброю. ФОТО

Рушниці, пістолети, набої: на Волині поліцейські знищили зброю. ФОТО

Рушниці, пістолети, набої: на Волині поліцейські знищили зброю. ФОТО


Окрім цього, на спеціальному полігоні в селі Сокиричі Ківерцівського району утилізовано понад сім тисячі набоїв до стрілецької та мисливської гладкоствольної зброї.

Рушниці, пістолети, набої: на Волині поліцейські знищили зброю. ФОТО

Рушниці, пістолети, набої: на Волині поліцейські знищили зброю. ФОТО


Поліція наголошує, що за незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Звертаємо також увагу, що у випадку добровільної здачі зброї в органи та підрозділи поліції громадян звільняють від кримінальної відповідальності.



З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку необхідно звертатись у відділи та відділення поліції за місцем проживання. Телефон сектору з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Головного управління Національної поліції у Волинській області: 74-20-69; 74-22-29.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, зброя, набої, рушниці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив компанії WEST AUTO HUB Колектив

компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Лучан запрошують на роботу до кіберполіції
Сьогодні, 10:47
19 виїздів на аварії та 2 успішні реанімації: як минули великодні вихідні для волинських медиків
Сьогодні, 10:13
Рушниці, пістолети, набої: на Волині поліцейські знищили зброю. ФОТО
Сьогодні, 10:04
У Луцьку вночі рятувальники визволяли «швидку». ВІДЕО
Сьогодні, 09:49
Пожежа на Рівненській АЕС: відключили третій енергоблок
Сьогодні, 09:17
Схожі новини
Під час поліцейської операції на Волині вилучили понад 2 тисячі одиниць зброї. ФОТО Під час поліцейської операції на Волині вилучили понад 2 тисячі одиниць зброї. ФОТО
02 жовтень, 2018, 19:43
У волинянина знайшли пістолет, набої та багнет. ФОТО У волинянина знайшли пістолет, набої та багнет. ФОТО
14 вересень, 2018, 11:56
Молодий волинянин може сісти в тюрму через зберігання патронів вдома Молодий волинянин може сісти в тюрму через зберігання патронів вдома
26 квітень, 18:40
Гранати, пістолети і набої: волиняни добровільно здають до поліції зброю Гранати, пістолети і набої: волиняни добровільно здають до поліції зброю
18 квітень, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спортсменка з Луцька служить у поліції Чернігівщини
29 квітень, 20:13
 1
За три тижні до дня народження: на Великдень помер волинський військовий
Сьогодні, 11:17
 0
Лучан запрошують на роботу до кіберполіції
Сьогодні, 10:47
 0
19 виїздів на аварії та 2 успішні реанімації: як минули великодні вихідні для волинських медиків
Сьогодні, 10:13
 0
Рушниці, пістолети, набої: на Волині поліцейські знищили зброю. ФОТО
Сьогодні, 10:04
 0
Медіа
відео
1/8