Рушниці, пістолети, набої: на Волині поліцейські знищили зброю. ФОТО





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Зокрема, знищено вісім одноствольних та двоствольних мисливських рушниць, три пістолети травматичної та пневматичної дії, 16 газових та стартових револьверів, 28 гвинтівок та стволів кулеметів, а також 34 одиниці холодної зброї.











Окрім цього, на спеціальному полігоні в селі Сокиричі Ківерцівського району утилізовано понад сім тисячі набоїв до стрілецької та мисливської гладкоствольної зброї.









Поліція наголошує, що за незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Звертаємо також увагу, що у випадку добровільної здачі зброї в органи та підрозділи поліції громадян звільняють від кримінальної відповідальності.







З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку необхідно звертатись у відділи та відділення поліції за місцем проживання. Телефон сектору з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Головного управління Національної поліції у Волинській області: 74-20-69; 74-22-29.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На механічно-ливарному заводі міста Нововолинськ переплавили на брухт понад 90 одиниць різноманітної зброї, яку вилучили поліцейські Волині в ході розслідування кримінальних проваджень та добровільно здали громадяни.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області Зокрема, знищено вісім одноствольних та двоствольних мисливських рушниць, три пістолети травматичної та пневматичної дії, 16 газових та стартових револьверів, 28 гвинтівок та стволів кулеметів, а також 34 одиниці холодної зброї.Окрім цього, на спеціальному полігоні в селі Сокиричі Ківерцівського району утилізовано понад сім тисячі набоїв до стрілецької та мисливської гладкоствольної зброї.Поліція наголошує, що за незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Звертаємо також увагу, що у випадку добровільної здачі зброї в органи та підрозділи поліції громадян звільняють від кримінальної відповідальності.З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку необхідно звертатись у відділи та відділення поліції за місцем проживання. Телефон сектору з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Головного управління Національної поліції у Волинській області: 74-20-69; 74-22-29.

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