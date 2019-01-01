19 виїздів на аварії та 2 успішні реанімації: як минули великодні вихідні для волинських медиків





Про це



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 392 особи.



Проведено 2 успішні реанімації.



Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 13 випадків гострого коронарного синдрому.



Здійснено виїздів:

19 – з приводу ДТП;

18 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили, ножове поранення);

2 – падіння з висоти.

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