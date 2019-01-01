19 виїздів на аварії та 2 успішні реанімації: як минули великодні вихідні для волинських медиків
Сьогодні, 10:13
За минулі три доби в Центральній оперативній диспетчерській зареєстровано 1694 звернень, здійснено 1373 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, з них 48 – безрезультатні.
Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 392 особи.
Проведено 2 успішні реанімації.
Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 13 випадків гострого коронарного синдрому.
Здійснено виїздів:
19 – з приводу ДТП;
18 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили, ножове поранення);
2 – падіння з висоти.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 392 особи.
Проведено 2 успішні реанімації.
Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 13 випадків гострого коронарного синдрому.
Здійснено виїздів:
19 – з приводу ДТП;
18 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили, ножове поранення);
2 – падіння з висоти.
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