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У Росії перекинувся автобус з українцями: постраждало 15 людей. ФОТО

У Росії перекинувся автобус з українцями: постраждало 15 людей. ФОТО
У ДТП в Російській Федерації постраждало 15 громадян України, один з них перебуває в Кромській райлікарні у важкому стані, двоє - в Орловській обласній лікарні.

Про це Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"Унаслідок ДТП постраждало 15 громадян України. Один у важкому стані у Кромській райлікарні, двоє - в Орловській обласній лікарні, іншим надано меддопомогу та дозвіл залишити лікарню. Решта пасажирів розміщено в готелях міста Орел", - зазначив Кирилич.

Він поінформував, що в автобусі перебувало 52 громадян України.

У Росії перекинувся автобус з українцями: постраждало 15 людей. ФОТО

За словами Кирилича, консул підтримує постійний зв‘язок з черговими УМВС та МНС РФ. Родичів постраждалих поінформовано.

У Росії перекинувся автобус з українцями: постраждало 15 людей. ФОТО

Як повідомляв Укрінформ, в Орловській області РФ зіткнулися вантажівка "КамАЗ" та пасажирський автобус із України, в результаті чого автобус перекинувся в кювет. РосЗМІ повідомляли, що постраждала 21 особа.

У Росії перекинувся автобус з українцями: постраждало 15 людей. ФОТО

У Росії перекинувся автобус з українцями: постраждало 15 людей. ФОТО


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Теги: автобус, українці, аварія
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