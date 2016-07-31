У Росії перекинувся автобус з українцями: постраждало 15 людей. ФОТО
Сьогодні, 13:34
У ДТП в Російській Федерації постраждало 15 громадян України, один з них перебуває в Кромській райлікарні у важкому стані, двоє - в Орловській обласній лікарні.
Про це Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
"Унаслідок ДТП постраждало 15 громадян України. Один у важкому стані у Кромській райлікарні, двоє - в Орловській обласній лікарні, іншим надано меддопомогу та дозвіл залишити лікарню. Решта пасажирів розміщено в готелях міста Орел", - зазначив Кирилич.
Він поінформував, що в автобусі перебувало 52 громадян України.
За словами Кирилича, консул підтримує постійний зв‘язок з черговими УМВС та МНС РФ. Родичів постраждалих поінформовано.
Як повідомляв Укрінформ, в Орловській області РФ зіткнулися вантажівка "КамАЗ" та пасажирський автобус із України, в результаті чого автобус перекинувся в кювет. РосЗМІ повідомляли, що постраждала 21 особа.
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Про це Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
"Унаслідок ДТП постраждало 15 громадян України. Один у важкому стані у Кромській райлікарні, двоє - в Орловській обласній лікарні, іншим надано меддопомогу та дозвіл залишити лікарню. Решта пасажирів розміщено в готелях міста Орел", - зазначив Кирилич.
Він поінформував, що в автобусі перебувало 52 громадян України.
За словами Кирилича, консул підтримує постійний зв‘язок з черговими УМВС та МНС РФ. Родичів постраждалих поінформовано.
Як повідомляв Укрінформ, в Орловській області РФ зіткнулися вантажівка "КамАЗ" та пасажирський автобус із України, в результаті чого автобус перекинувся в кювет. РосЗМІ повідомляли, що постраждала 21 особа.
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