У Росії перекинувся автобус з українцями: постраждало 15 людей. ФОТО





Про це Василь Кирилич.



"Унаслідок ДТП постраждало 15 громадян України. Один у важкому стані у Кромській райлікарні, двоє - в Орловській обласній лікарні, іншим надано меддопомогу та дозвіл залишити лікарню. Решта пасажирів розміщено в готелях міста Орел", - зазначив Кирилич.



Він поінформував, що в автобусі перебувало 52 громадян України.





За словами Кирилича, консул підтримує постійний зв‘язок з черговими УМВС та МНС РФ. Родичів постраждалих поінформовано.





Як повідомляв Укрінформ, в Орловській області РФ зіткнулися вантажівка "КамАЗ" та пасажирський автобус із України, в результаті чого автобус перекинувся в кювет. РосЗМІ повідомляли, що постраждала 21 особа.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДТП в Російській Федерації постраждало 15 громадян України, один з них перебуває в Кромській райлікарні у важкому стані, двоє - в Орловській обласній лікарні.Про це Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС"Унаслідок ДТП постраждало 15 громадян України. Один у важкому стані у Кромській райлікарні, двоє - в Орловській обласній лікарні, іншим надано меддопомогу та дозвіл залишити лікарню. Решта пасажирів розміщено в готелях міста Орел", - зазначив Кирилич.Він поінформував, що в автобусі перебувало 52 громадян України.За словами Кирилича, консул підтримує постійний зв‘язок з черговими УМВС та МНС РФ. Родичів постраждалих поінформовано.Як повідомляв Укрінформ, в Орловській області РФ зіткнулися вантажівка "КамАЗ" та пасажирський автобус із України, в результаті чого автобус перекинувся в кювет. РосЗМІ повідомляли, що постраждала 21 особа.

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