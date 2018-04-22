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«Поділись пасочкою»: в центрі Луцька діє благодійна акція. ФОТО

«Поділись пасочкою»: в центрі Луцька діє благодійна акція. ФОТО
У Луцьку на Театральному майдані в магазині «Здоров’ячко» діє акція «Поділись пасочкою».

«Конкуренту» розповіли, що акція почалася за три дні до Великодня. Охочі лучани залишили вже близько сотні пасок.

Акція діятиме до суботи, 4 травня.

Продавець магазину розповів, що паски зазвичай беруть люди поважного віку.

«Поділись пасочкою»: в центрі Луцька діє благодійна акція. ФОТО

«Поділись пасочкою»: в центрі Луцька діє благодійна акція. ФОТО

«Поділись пасочкою»: в центрі Луцька діє благодійна акція. ФОТО

«Поділись пасочкою»: в центрі Луцька діє благодійна акція. ФОТО

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Теги: Поділись пасочкою, благодійна акція
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