«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами квітня

Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «Bigmir)net».



Отож, згідно зі статистикою квітня, найпопулярнішим регіональним інтернет-виданням вже традиційно є Інформаційне агентство ВолиньPost. Конкурують з ним інтернет-видання "Волинь24", Інформаційне агентство "Волинські новини" та "Район.in.ua".



Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".



Так, у квітні сайт читали 1 611 637 людей.





Тоді як інтернет-видання "Волинь24" читали на 296 522 людей менше - 1 315 115.





Третє місце у рейтингу посідає Інформаційне агентство "Волинські новини" із загальною кількістю 1 125 398 хост. Тобто, це видання читали на 486 239 людини менше, аніж Інформаційне агентство ВолиньPost.





Тож редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вкотре дякує кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у квітні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!

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