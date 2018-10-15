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На Волині двох людей покусали змії

На Волині двох людей покусали змії
На Волині зареєстрували два випадки укусів змій.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Для надання допомоги медики волинської "швидкої" виїжджали у Ківерцівський та Ратнівський райони.

Медики попереджають, що травень – шлюбний період для гадюки звичайної. Натрапити на гадюку можна у лісі, біля водойм чи навіть на власному городі. Зазвичай, плазуни, почувши кроки чи голоси, утікають. Проте у спеку вони стають лінивими і млявими. Тому й побачити їх тепер можна частіше, ніж хотілося б. Перевіряти, кого ви зустріли, вужа чи гадюку не варто. Краще знахідку обійти. Злякана змія не втікає, а нападає. Якщо ж так сталося, що вона вас укусила, треба одразу звернутися до лікаря.
На Волині двох людей покусали змії

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Теги: змія, укуси
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