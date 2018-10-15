На Волині двох людей покусали змії

На Волині зареєстрували два випадки укусів змій.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Для надання допомоги медики волинської "швидкої" виїжджали у Ківерцівський та Ратнівський райони.Медики попереджають, що травень – шлюбний період для гадюки звичайної. Натрапити на гадюку можна у лісі, біля водойм чи навіть на власному городі. Зазвичай, плазуни, почувши кроки чи голоси, утікають. Проте у спеку вони стають лінивими і млявими. Тому й побачити їх тепер можна частіше, ніж хотілося б. Перевіряти, кого ви зустріли, вужа чи гадюку не варто. Краще знахідку обійти. Злякана змія не втікає, а нападає. Якщо ж так сталося, що вона вас укусила, треба одразу звернутися до лікаря.