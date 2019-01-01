Волинські медики використовують унікальну методику лікування болю у спині та суглобах. ВІДЕО





Пацієнтам пропонують унікальну методику лікування та реабілітації захворювань кістково-м'язової системи на тренажерах Бубновського, - пише



Унікальність методу полягає в тому, що для лікування цілої низки захворювань вперше у світовій практиці доктор Бубновський С.М. звернувся не до хірургії або лікарських препаратів, а до внутрішніх ресурсів організму людини.







Довідково:

В якості основного методу використовується КІНЕЗІТЕРАПІЯ (kinesis - рух + therapia - лікування) – лікування правильним рухом. Для впливу на організм у методиці Бубновського використовуються спеціально розроблені комплекси вправ на багатофункціональних тренажерах Бубновського з функціями декомпресії та антигравітації (БТБ). Пацієнту не треба докладати особливих зусиль, не треба боятися підвищення тиску і загальної слабкості. Рух полегшить антигравітаційна система БТБ.



Для кожного пацієнта розробляється індивідуальна програма, що враховує його індивідуальні особливості і рівень фізичного розвитку, ступінь захворювання, загальний стан здоров’я. Програма включає спеціальні реабілітаційні вправи, призначені для поліпшення рухливості суглобів, еластичності м’язів, зв’язок і сухожиль. В результаті знімається больовий синдром, активізуються глибокі м’язи, відновлюється живлення уражених тканин, повертається рухливість суглобів і хребта, значно зростають рухові можливості, працездатність, поліпшується якість життя.

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