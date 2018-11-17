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Постріли і покинуті ящики з куривом: на Волині контрабандисти втекли від прикордонників

Постріли і покинуті ящики з куривом: на Волині контрабандисти втекли від прикордонників
Учора, 2 травня, на ділянці відділу прикордонної служби «Римачі» Луцького загону поблизу державного кордону двічі не допустили переміщення контрабандистами 30 ящиків сигарет.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Спочатку прикордонники помітили рух невідомих осіб, які прямували в бік державного кордону з пакунками. Побачивши наряд, зловмисники кинули 20 ящиків з тютюновими виробами та вдались до втечі в тил території України.

Крім цього, в рамках реалізації отриманої інформації від представників Любомльського відділення СБУ виявили чотирьох людей, які рухалися в бік державного кордону з вантажем. Також неподалік знайшли гумовий човен, яким зловмисники, ймовірно, планували переправити куриво до Польщі. Аби зупинити правопорушників та подати сигнал тривоги, прикордонники здійснили два попереджувальні постріли вгору. Та, не зважаючи на це, правопорушники проігнорували законні вимоги правоохоронців зупинитися і, кинувши 10 ящиків, сигарет втекли в тил країни.

Тютюнові вироби передали відповідним компетентним органам. Наразі триває оперативний пошук.

Постріли і покинуті ящики з куривом: на Волині контрабандисти втекли від прикордонників

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Теги: Римачі, Волинь, прикордонники, контрабанда, цигарки
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