Чи відкриють в'їзд на кладовище у Гаразджі





Про це у Facebook повідомив заступник мера Григорій Недопад.



Нагадаємо, торік на кладовищі



За словами Григорія Недопада, рішення про обмеження в'їзду прийняв виконком Луцької міської ради. Правила дозволяють в'їзд приватного транспорту лише протягом 30-ти днів напередодні Великодніх свят.



"Оскільки всі ми хочемо жити в цивілізованому місті, то і правила повинні бути єдиними для всіх. Зараз на цвинтарі працює очисна комунальна техніка для вивезення сміття, по всій територій забезпечуються порядок і чистота. Бажаючі внести корективи щодо усталених правил можуть звертатися із пропозиціями, які будуть розглянуті. Однак місце спокою не може перетворюватися на громадську парковку", - відзначив він.

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