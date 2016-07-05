У Володимирі хочуть заборонити великим автобусам зупинятись на міських зупинках
Сьогодні, 15:38
У Володимирі-Волинському можуть заборонити міжміським автобусам проводити посадку чи висадку пасажирів на міських зупинках.
Усе через те, що міжміські автобуси створюють затори поблизу зупинок та заважають міським маршруткам перевозити пасажирів, - пише Буг.
Особливий акцент поставлять на заборону зупинок автобусів, які курсують у міжнародних напрямках, зокрема в напрямку Польщі. Вони є одними з найбільших за своїми розмірами, тому такий автобус може блокувати під’їзд міської маршрутки до зупинки.
“Крім автостанцій, такі автобуси можуть зупинятися на міських зупинках за умови погодження виконавчим комітетом таких зупинок в паспорті маршруту. Наразі жодних погоджень виконкомом на міжнародні маршрути не надавалося. Тому, виконавчий комітет звернувся до Укртрансбезпеки з проханням провести рейдову перевірку по місту усіх транзитних перевізників щодо порушень вимог вищевказаної постанови”, – наголосив Начальник управління ЖКГ Володимир-Волинського виконавчого комітету Віктор Фіщук.
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Усе через те, що міжміські автобуси створюють затори поблизу зупинок та заважають міським маршруткам перевозити пасажирів, - пише Буг.
Особливий акцент поставлять на заборону зупинок автобусів, які курсують у міжнародних напрямках, зокрема в напрямку Польщі. Вони є одними з найбільших за своїми розмірами, тому такий автобус може блокувати під’їзд міської маршрутки до зупинки.
“Крім автостанцій, такі автобуси можуть зупинятися на міських зупинках за умови погодження виконавчим комітетом таких зупинок в паспорті маршруту. Наразі жодних погоджень виконкомом на міжнародні маршрути не надавалося. Тому, виконавчий комітет звернувся до Укртрансбезпеки з проханням провести рейдову перевірку по місту усіх транзитних перевізників щодо порушень вимог вищевказаної постанови”, – наголосив Начальник управління ЖКГ Володимир-Волинського виконавчого комітету Віктор Фіщук.
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