«Grand Central», що у «Промені» запрошує на оренду цікаві заклади*





Специфіка Grand Central: кухня різних країн світу. Тут японська, італійська, американська та тайська кухні.



Grand Central пропонує кілька варіантів по площі та специфіці кухні. Тому тут кожен зможе знайти ідеальне місце саме для свого закладу.



Для детальної інформації телефонуйте: +380 (95) 074 05 96 або ж надсилайте лист на пошту:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 4-му поверсі у РЦ «Промінь» є фуд-корт з милою терасою, який запрошує нові заклади на оренду.Специфіка Grand Central: кухня різних країн світу. Тут японська, італійська, американська та тайська кухні.Grand Central пропонує кілька варіантів по площі та специфіці кухні. Тому тут кожен зможе знайти ідеальне місце саме для свого закладу.Для детальної інформації телефонуйте: +380 (95) 074 05 96 або ж надсилайте лист на пошту: [email protected]

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію