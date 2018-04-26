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«Grand Central», що у «Промені» запрошує на оренду цікаві заклади*

«Grand Central», що у «Промені» запрошує на оренду цікаві заклади*
На 4-му поверсі у РЦ «Промінь» є фуд-корт з милою терасою, який запрошує нові заклади на оренду.

Специфіка Grand Central: кухня різних країн світу. Тут японська, італійська, американська та тайська кухні.

Grand Central пропонує кілька варіантів по площі та специфіці кухні. Тому тут кожен зможе знайти ідеальне місце саме для свого закладу.

Для детальної інформації телефонуйте: +380 (95) 074 05 96 або ж надсилайте лист на пошту: [email protected]
«Grand Central», що у «Промені» запрошує на оренду цікаві заклади*
«Grand Central», що у «Промені» запрошує на оренду цікаві заклади*

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Теги: Промінь, фуд-корт
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Коментарі
«Grand Central», що у «Промені» запрошує на оренду цікаві заклади*
Сьогодні, 18:50
 0
Відтепер волинянам доведеться платити за «газові» ремонти самостійно. ВІДЕО
Сьогодні, 18:36
 0
У центрі Луцька медики безплатно обстежуватимуть родимки
Сьогодні, 18:01
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