Чому не потрібно допомагати дитині робити домашні завдання





До такого висновку прийшли дослідники з Університету Ов’єдо (Іспанія). Вчені проаналізували успішність більш 26 000 школярів 13-14 років на контрольних в 2010 році, – пише



Також дослідники з’ясували, що 86% мам і 63% тат запитують у підлітків, що їм задали, а 61% і 47% відповідно перевіряють, чи всі уроки зроблені. Четверо з десяти батьків допомагають дітям вирішувати завдання і писати твори.



Психологи виділили два підходи у вихованні: комунікативний і контролюючий. В основі першого – спілкування: батьки цікавляться, як у дитини справи в школі, про що розповідали на уроці, які у нього стосунки з однокласниками, але не про домашні завдання.



Другий підхід заснований на контролі: батьки питають у дитини, що задали, кажуть їй, що потрібно зробити, і перевіряють результат.



Самостійні школярі отримують в сумі на 20 балів (з огляду на десятибальну систему оцінки) більше, ніж учні, які звикли чекати допомоги. Відзначається, що другі відстають від перших приблизно на півріччя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школярі, у яких батьки перевіряють домашні завдання, отримують оцінки нижчі за тих, хто все робить сам.До такого висновку прийшли дослідники з Університету Ов’єдо (Іспанія). Вчені проаналізували успішність більш 26 000 школярів 13-14 років на контрольних в 2010 році, – пише Здоров’я 24 Також дослідники з’ясували, що 86% мам і 63% тат запитують у підлітків, що їм задали, а 61% і 47% відповідно перевіряють, чи всі уроки зроблені. Четверо з десяти батьків допомагають дітям вирішувати завдання і писати твори.Психологи виділили два підходи у вихованні: комунікативний і контролюючий. В основі першого – спілкування: батьки цікавляться, як у дитини справи в школі, про що розповідали на уроці, які у нього стосунки з однокласниками, але не про домашні завдання.Другий підхід заснований на контролі: батьки питають у дитини, що задали, кажуть їй, що потрібно зробити, і перевіряють результат.Самостійні школярі отримують в сумі на 20 балів (з огляду на десятибальну систему оцінки) більше, ніж учні, які звикли чекати допомоги. Відзначається, що другі відстають від перших приблизно на півріччя.

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