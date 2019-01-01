вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому не потрібно допомагати дитині робити домашні завдання

Чому не потрібно допомагати дитині робити домашні завдання
Школярі, у яких батьки перевіряють домашні завдання, отримують оцінки нижчі за тих, хто все робить сам.

До такого висновку прийшли дослідники з Університету Ов’єдо (Іспанія). Вчені проаналізували успішність більш 26 000 школярів 13-14 років на контрольних в 2010 році, – пише Здоров’я 24.

Також дослідники з’ясували, що 86% мам і 63% тат запитують у підлітків, що їм задали, а 61% і 47% відповідно перевіряють, чи всі уроки зроблені. Четверо з десяти батьків допомагають дітям вирішувати завдання і писати твори.

Психологи виділили два підходи у вихованні: комунікативний і контролюючий. В основі першого – спілкування: батьки цікавляться, як у дитини справи в школі, про що розповідали на уроці, які у нього стосунки з однокласниками, але не про домашні завдання.

Другий підхід заснований на контролі: батьки питають у дитини, що задали, кажуть їй, що потрібно зробити, і перевіряють результат.

Самостійні школярі отримують в сумі на 20 балів (з огляду на десятибальну систему оцінки) більше, ніж учні, які звикли чекати допомоги. Відзначається, що другі відстають від перших приблизно на півріччя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: уроки, навчання, домашнє завдання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому не потрібно допомагати дитині робити домашні завдання
Сьогодні, 06:25
Видерла гаманець, дістала гроші і пішла: на Волині жінка викликала поліцію до продавчині на ринку
Сьогодні, 05:34
Живим залишили тільки немовля: у Росії в будинку знайшли тіла п'яти осіб
Сьогодні, 04:30
На Гаваях чоловік впав у кратер вулкану, коли робив селфі
Сьогодні, 03:23
На Ковельщині в річці гине риба. ФОТО
Сьогодні, 02:40
Схожі новини
Волинські громади навчали правильно боротись зі сміттям. ВІДЕО Волинські громади навчали правильно боротись зі сміттям. ВІДЕО
27 квітень, 01:25
Волинські військові відпрацьовують схему знищення ворожих безпілотників. ВІДЕО Волинські військові відпрацьовують схему знищення ворожих безпілотників. ВІДЕО
26 квітень, 08:24
У Луцьку безробітні вивчили «мову квітів» і тепер хочуть відкривати власну справу. ФОТО У Луцьку безробітні вивчили «мову квітів» і тепер хочуть відкривати власну справу. ФОТО
24 квітень, 02:11
У селі на Волині найуспішніші школярі отримують стипендії. ВІДЕО У селі на Волині найуспішніші школярі отримують стипендії. ВІДЕО
21 квітень, 03:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому не потрібно допомагати дитині робити домашні завдання
Сьогодні, 06:25
 0
Видерла гаманець, дістала гроші і пішла: на Волині жінка викликала поліцію до продавчині на ринку
Сьогодні, 05:34
 0
Живим залишили тільки немовля: у Росії в будинку знайшли тіла п'яти осіб
Сьогодні, 04:30
 0
На Гаваях чоловік впав у кратер вулкану, коли робив селфі
Сьогодні, 03:23
 0
На Ковельщині в річці гине риба. ФОТО
Сьогодні, 02:40
 0
Медіа
відео
1/8