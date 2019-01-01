МВФ хоче «обкласти» весь світ податком на вуглекислий газ





Про це повідомляє



"Міжнародний валютний фонд (МВФ) висловився про ідею запровадити податок на викиди двоокису вуглецю в повітря. Про це йдеться у доповіді МВФ, оприлюдненій у п'ятницю, 3 травня. Аби втілити у життя цілі Паризької кліматичної угоди, рівень викидів в атмосферу двоокису вуглецю до 2030 року необхідно скоротити на одну третину, а також запровадити збір за тонну викиду вуглекислого газу на рівні 70 доларів США, пояснили глава МВФ Крістін Лагард та директор з фіскальної політики організації Вітор Гаспар", - йдеться в повідомленні.



За словами Лагард та Гаспара, зростає консенсус щодо того, що оподаткування є "найбільш ефективним інструментом" для обмеження використання викопних видів палива і пов'язаних з ним викидів двоокису вуглецю. Крім того, податок може забезпечити накопичення коштів для переходу на відновлювані джерела енергії.



Водночас оподаткування у різних країнах, за підрахунками МВФ, матиме різний вплив на рівень викидів вуглекислого газу.



Так, у Китаї, країні з найбільшими викидами у світі, податок у розмірі 35 доларів може призвести до скорочення викидів CO2 на 30 відсотків. Те ж саме стосується Індії та Південної Африки, де енергія переважно виробляється з вугілля. У країнах, що використовують енергію з інших джерел, податок призведе до зниження шкідливих викидів лише на 10 відсотків.



Як повідомлялося, мета кліматичної угоди, укладеної в Парижі в 2015 році, - не допустити підвищення середньої світової температури більш ніж на два градуси за Цельсієм до кінця століття у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби. Відповідно до опублікованої в жовтні 2018 року спецдоповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), потепління на 1,5 градуса і вище може призвести до довгострокових і незворотних змін і загибелі деяких екосистем.



Якщо рівень викидів СО2 не зміниться, то до 2030 року клімат Землі може стати майже таким же спекотним і сухим, яким він був три мільйони років тому, йдеться в дослідженні, опублікованому 10 грудня 2018 року в журналі Національної академії наук США (PNAS). Це може привести до сильного підйому рівня світового океану і інших змін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щоб скоротити до 2030 року викиди в атмосферу двоокису вуглецю на третину, Міжнародний валютний фонд вважає необхідним введення по всьому світу податку на такі викиди.Про це повідомляє Укрінформ "Міжнародний валютний фонд (МВФ) висловився про ідею запровадити податок на викиди двоокису вуглецю в повітря. Про це йдеться у доповіді МВФ, оприлюдненій у п'ятницю, 3 травня. Аби втілити у життя цілі Паризької кліматичної угоди, рівень викидів в атмосферу двоокису вуглецю до 2030 року необхідно скоротити на одну третину, а також запровадити збір за тонну викиду вуглекислого газу на рівні 70 доларів США, пояснили глава МВФта директор з фіскальної політики організації", - йдеться в повідомленні.За словами Лагард та Гаспара, зростає консенсус щодо того, що оподаткування є "найбільш ефективним інструментом" для обмеження використання викопних видів палива і пов'язаних з ним викидів двоокису вуглецю. Крім того, податок може забезпечити накопичення коштів для переходу на відновлювані джерела енергії.Водночас оподаткування у різних країнах, за підрахунками МВФ, матиме різний вплив на рівень викидів вуглекислого газу.Так, у Китаї, країні з найбільшими викидами у світі, податок у розмірі 35 доларів може призвести до скорочення викидів CO2 на 30 відсотків. Те ж саме стосується Індії та Південної Африки, де енергія переважно виробляється з вугілля. У країнах, що використовують енергію з інших джерел, податок призведе до зниження шкідливих викидів лише на 10 відсотків.Як повідомлялося, мета кліматичної угоди, укладеної в Парижі в 2015 році, - не допустити підвищення середньої світової температури більш ніж на два градуси за Цельсієм до кінця століття у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби. Відповідно до опублікованої в жовтні 2018 року спецдоповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), потепління на 1,5 градуса і вище може призвести до довгострокових і незворотних змін і загибелі деяких екосистем.Якщо рівень викидів СО2 не зміниться, то до 2030 року клімат Землі може стати майже таким же спекотним і сухим, яким він був три мільйони років тому, йдеться в дослідженні, опублікованому 10 грудня 2018 року в журналі Національної академії наук США (PNAS). Це може привести до сильного підйому рівня світового океану і інших змін.

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