Показали, які ретромашини зареєстрували на Волині. ФОТО

Показали, які старовинні автомобілі та мотоцикли зареєстрували на Волині.Про це йдеться на сторінці сервісних центрів МВС у Волинській області."Для любителів ретро - підбірка цікавого транспорту, зареєстрованого на Волині. Автомобілі та мототехніка починаючи від 1929 року випуску", - йдеться у повідомленні.Також у роботі сервісних центрів відбудуться зміни у зв`язку з відзначенням Дня примирення: 6 та 7 травня – з 09:00 до 18:00; 8 травня – з 09:00 до 17:00; 9 травня – вихідний день; 10 травня – з 09:00 до 16:45; 11 травня – з 09:00 до 17:00.