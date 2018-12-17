Показали, які ретромашини зареєстрували на Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:01
Показали, які старовинні автомобілі та мотоцикли зареєстрували на Волині.
Про це йдеться на сторінці сервісних центрів МВС у Волинській області.
"Для любителів ретро - підбірка цікавого транспорту, зареєстрованого на Волині. Автомобілі та мототехніка починаючи від 1929 року випуску", - йдеться у повідомленні.
Також у роботі сервісних центрів відбудуться зміни у зв`язку з відзначенням Дня примирення: 6 та 7 травня – з 09:00 до 18:00; 8 травня – з 09:00 до 17:00; 9 травня – вихідний день; 10 травня – з 09:00 до 16:45; 11 травня – з 09:00 до 17:00.
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Про це йдеться на сторінці сервісних центрів МВС у Волинській області.
"Для любителів ретро - підбірка цікавого транспорту, зареєстрованого на Волині. Автомобілі та мототехніка починаючи від 1929 року випуску", - йдеться у повідомленні.
Також у роботі сервісних центрів відбудуться зміни у зв`язку з відзначенням Дня примирення: 6 та 7 травня – з 09:00 до 18:00; 8 травня – з 09:00 до 17:00; 9 травня – вихідний день; 10 травня – з 09:00 до 16:45; 11 травня – з 09:00 до 17:00.
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