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Показали, які ретромашини зареєстрували на Волині. ФОТО

Показали, які ретромашини зареєстрували на Волині. ФОТО
Показали, які старовинні автомобілі та мотоцикли зареєстрували на Волині.

Про це йдеться на сторінці сервісних центрів МВС у Волинській області.

"Для любителів ретро - підбірка цікавого транспорту, зареєстрованого на Волині. Автомобілі та мототехніка починаючи від 1929 року випуску", - йдеться у повідомленні.

Також у роботі сервісних центрів відбудуться зміни у зв`язку з відзначенням Дня примирення: 6 та 7 травня – з 09:00 до 18:00; 8 травня – з 09:00 до 17:00; 9 травня – вихідний день; 10 травня – з 09:00 до 16:45; 11 травня – з 09:00 до 17:00.
Показали, які ретромашини зареєстрували на Волині. ФОТО
Показали, які ретромашини зареєстрували на Волині. ФОТО
Показали, які ретромашини зареєстрували на Волині. ФОТО
Показали, які ретромашини зареєстрували на Волині. ФОТО
Показали, які ретромашини зареєстрували на Волині. ФОТО
Показали, які ретромашини зареєстрували на Волині. ФОТО
Показали, які ретромашини зареєстрували на Волині. ФОТО


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Теги: автомобілі, ретро, Волинь
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