На Волині горіла суха трава





Про це повідомили у



3 травня рятувальники ліквідували загоряння сухої трави та чагарників на трасі «Ковель-Луцьк» біля села Колодяжне Ковельського району.



А 4 травня загорілася суха трава та самосів поблизу села Журавлини Старовижівського району.

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