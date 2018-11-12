На Волині горіла суха трава
Сьогодні, 20:48
У двох районах Волині горіла суха трава.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
3 травня рятувальники ліквідували загоряння сухої трави та чагарників на трасі «Ковель-Луцьк» біля села Колодяжне Ковельського району.
А 4 травня загорілася суха трава та самосів поблизу села Журавлини Старовижівського району.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
3 травня рятувальники ліквідували загоряння сухої трави та чагарників на трасі «Ковель-Луцьк» біля села Колодяжне Ковельського району.
А 4 травня загорілася суха трава та самосів поблизу села Журавлини Старовижівського району.
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