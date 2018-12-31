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У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Гнідавській затримали водія, який порушив ПДР. Чоловік намагався дати патрульним хабара.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Зазначають, що випадок стався у ніч на 6 травня.

Під час спілкування патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння: характерний запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова, неконтрольовані рухи.

Водію запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння в присутності двох свідків. Результат – 1,40 проміле, що у 7 разів вище допустимої норми.

При оформленні адмінматеріалів чоловік запропонував інспекторам неправомірну вигоду – півтисячі гривень – за непритягнення його до відповідальності.

«Після роз’яснення про кримінальну відповідальність за такі дії водій продовжував наполягати на своєму, намагаючись покласти грошові кошти мені в кишеню», – розповів командир роти Дмитро Ліпчук.

Особу затримали, на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала дачу хабара.

Тепер 46-річному чоловікові загрожує кримінал. Також на нього склали протокол за ст. 130 КУпАП.

У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: патрульний, водій, алкоголь, Луцьк, Гнідавська
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Коментарі 1
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які машини-такі й хабарі.
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