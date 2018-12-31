У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку на вулиці Гнідавській затримали водія, який порушив ПДР. Чоловік намагався дати патрульним хабара.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.Зазначають, що випадок стався у ніч на 6 травня.Під час спілкування патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння: характерний запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова, неконтрольовані рухи.Водію запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння в присутності двох свідків. Результат – 1,40 проміле, що у 7 разів вище допустимої норми.При оформленні адмінматеріалів чоловік запропонував інспекторам неправомірну вигоду – півтисячі гривень – за непритягнення його до відповідальності.«Після роз’яснення про кримінальну відповідальність за такі дії водій продовжував наполягати на своєму, намагаючись покласти грошові кошти мені в кишеню», – розповів командир ротиОсобу затримали, на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала дачу хабара.Тепер 46-річному чоловікові загрожує кримінал. Також на нього склали протокол за ст. 130 КУпАП.