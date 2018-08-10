вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині митники затримали трьох іноземців з холодною зброєю

На Волині митники затримали трьох іноземців з холодною зброєю
Волинські митники знайшли в іноземців холодну зброю.

Зокрема, у пункті пропуску "Ягодин", у багажному відділенні автомобіля громадянина Литви знайшли предмет, схожий на мисливський штик-ніж. З нанесеним індивідуальним номерним знаком, він містився у спеціальному чохлі. А громадянин Польщі приховав мисливський ніж серед особистих речей, - пише ГУ ДФС у Волинській області.

Перетинаючи державний кордон через пункт пропуску "Доманове", громадянин Білорусі в кишеню дверей автомобіля вклав предмет циліндричної форми – металеву палицю.

Усі предмети вилучиои та передали на експертизу. Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправні діяння, що можуть містити ознаки злочинів за ст.. 263 Кримінального Кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зброя, митники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маленьких лучан запрошують на травневі розваги у «Figli Migli»*
Сьогодні, 12:52
Під Луцьком зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 12:40
На Волині митники затримали трьох іноземців з холодною зброєю
Сьогодні, 12:32
У селі під Луцьком автомобіль збив знак та влетів у зупинку. ВІДЕО
Сьогодні, 12:24
Усі будуть здивовані: синоптик попередила про новий циклон
Сьогодні, 12:21
Схожі новини
На «Устилузі» в автівці знайшли пневматичні гвинтівки На «Устилузі» в автівці знайшли пневматичні гвинтівки
10 серпень, 2018, 13:08
Рушниці, пістолети, набої: на Волині поліцейські знищили зброю. ФОТО Рушниці, пістолети, набої: на Волині поліцейські знищили зброю. ФОТО
30 квітень, 10:04
Волинянин може сісти на 3 роки через кастет Волинянин може сісти на 3 роки через кастет
18 квітень, 18:18
Гранати, пістолети і набої: волиняни добровільно здають до поліції зброю Гранати, пістолети і набої: волиняни добровільно здають до поліції зброю
18 квітень, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Сьогодні, 13:21
 0
На Івано-Франківщині вантажівка з 23 туристами впала у річку: загинуло 3 людей
Сьогодні, 13:19
 0
Депутат вимагає у правоохоронців розслідувати жорстоке побиття людей під церквою на Волині
Сьогодні, 13:05
 0
У результаті катастрофи літака в Москві постраждав українець
Сьогодні, 12:55
 0
Маленьких лучан запрошують на травневі розваги у «Figli Migli»*
Сьогодні, 12:52
 0
Медіа
відео
1/8