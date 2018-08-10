На Волині митники затримали трьох іноземців з холодною зброєю
Сьогодні, 12:32
Волинські митники знайшли в іноземців холодну зброю.
Зокрема, у пункті пропуску "Ягодин", у багажному відділенні автомобіля громадянина Литви знайшли предмет, схожий на мисливський штик-ніж. З нанесеним індивідуальним номерним знаком, він містився у спеціальному чохлі. А громадянин Польщі приховав мисливський ніж серед особистих речей, - пише ГУ ДФС у Волинській області.
Перетинаючи державний кордон через пункт пропуску "Доманове", громадянин Білорусі в кишеню дверей автомобіля вклав предмет циліндричної форми – металеву палицю.
Усі предмети вилучиои та передали на експертизу. Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправні діяння, що можуть містити ознаки злочинів за ст.. 263 Кримінального Кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).
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Зокрема, у пункті пропуску "Ягодин", у багажному відділенні автомобіля громадянина Литви знайшли предмет, схожий на мисливський штик-ніж. З нанесеним індивідуальним номерним знаком, він містився у спеціальному чохлі. А громадянин Польщі приховав мисливський ніж серед особистих речей, - пише ГУ ДФС у Волинській області.
Перетинаючи державний кордон через пункт пропуску "Доманове", громадянин Білорусі в кишеню дверей автомобіля вклав предмет циліндричної форми – металеву палицю.
Усі предмети вилучиои та передали на експертизу. Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправні діяння, що можуть містити ознаки злочинів за ст.. 263 Кримінального Кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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