На Волині митники затримали трьох іноземців з холодною зброєю

Волинські митники знайшли в іноземців холодну зброю.Зокрема, у пункті пропуску "Ягодин", у багажному відділенні автомобіля громадянина Литви знайшли предмет, схожий на мисливський штик-ніж. З нанесеним індивідуальним номерним знаком, він містився у спеціальному чохлі. А громадянин Польщі приховав мисливський ніж серед особистих речей, - пише ГУ ДФС у Волинській області.Перетинаючи державний кордон через пункт пропуску "Доманове", громадянин Білорусі в кишеню дверей автомобіля вклав предмет циліндричної форми – металеву палицю.Усі предмети вилучиои та передали на експертизу. Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправні діяння, що можуть містити ознаки злочинів за ст.. 263 Кримінального Кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).