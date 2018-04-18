Правоохоронці розшукують 45-річного лучанина за скоєння тяжких злочинів. ФОТО





Про це повідомили у



Співробітники Луцького відділу поліції розшукують жителя обласного центру Волині Житінського Бориса Юрійовича 15 травня 1973 року народження, якого підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 370 (провокація підкупу), ч.1 ст. 366 (службове підроблення), ч.1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.



Розшукуваний переховується від органів слідства.



Поліція звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький відділ поліції розшукує Житінського Бориса Юрійовича, якому інкримінують скоєння тяжких злочинів.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Співробітники Луцького відділу поліції розшукують жителя обласного центру Волині Житінського Бориса Юрійовича 15 травня 1973 року народження, якого підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 370 (провокація підкупу), ч.1 ст. 366 (службове підроблення), ч.1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Розшукуваний переховується від органів слідства.Поліція звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».

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