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У Луцьку на вулиці Ветеранів освятять храм

У Луцьку на вулиці Ветеранів освятять храм
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятить церкву Великомучениці Катерини, яка знаходиться на вулиці Ветеранів, 1а.

Захід відбудеться 11 травня, в суботу о 9.00, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Настоятель парафії протоієрей Юрій Близнюк запрошує усіх лучан на свято.

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Теги: церква, освячення, Луцьк
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