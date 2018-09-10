У Луцьку на вулиці Ветеранів освятять храм

Михаїл освятить церкву Великомучениці Катерини, яка знаходиться на вулиці Ветеранів, 1а.



Захід відбудеться 11 травня, в суботу о 9.00, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.



Настоятель парафії протоієрей Юрій Близнюк запрошує усіх лучан на свято.

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