У Луцьку на вулиці Ветеранів освятять храм
Сьогодні, 16:24
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятить церкву Великомучениці Катерини, яка знаходиться на вулиці Ветеранів, 1а.
Захід відбудеться 11 травня, в суботу о 9.00, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Настоятель парафії протоієрей Юрій Близнюк запрошує усіх лучан на свято.
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Захід відбудеться 11 травня, в суботу о 9.00, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Настоятель парафії протоієрей Юрій Близнюк запрошує усіх лучан на свято.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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