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Щоб зберегти дороги на Волині закликають відновити річкове судноплавство. ВІДЕО

Щоб зберегти дороги на Волині закликають відновити річкове судноплавство. ВІДЕО
Відновити річкове судноплавство на Волині закликають працівники водного господарства в області.

Один з аргументів – це розвантажить дороги, а, отже, й збереже їх від руйнування і подальших витрат на ремонт, - інформує 12 канал.

Теплохід «Характерник» – промислове судно, що курсує річкою Стир у межах Луцька. Назва корабля – невипадкова, – каже директор річкового порту «Луцьк» Олег Кербалай.

Характерниками називали козаків, що володіли потужними надлюдськими здібностями. За повір’ями, вони вміли зупиняти кров, заговорювати біль, ловити кулі руками, ходити по воді та вогню, могли годинами перебувати під водою, ставати невидимими і, навіть, гіпнотизувати. Нині судно «Характерник» виконує екологічну функцію, – говорить його капітан.

Окрім цього, за допомогою теплохода розчищають річку від повалених дерев.

Почистити річку від повалених дерев, перекатів, створених мулом, і нарешті відновити судноплавство – спеціалісти кажуть, це залежить від бажання владців і можливостей бюджетів – і державного, і місцевих. Планують долучити до цієї справи й інвесторів. Орієнтовна потреба в коштах для очистки річки Стир в межах області – від 10 до 15 млн. гривень.


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Теги: Стир, річка, судно, судноплавство
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