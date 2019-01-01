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За три місяці волиняни сплатили за комунальні послуги майже мільярд гривень

За три місяці волиняни сплатили за комунальні послуги майже мільярд гривень
У січні-березні 2019 року населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх років (без врахування електроенергії), 996,5 млн грн.

Рівень сплати становив 90,6 % до нарахованої суми, - повідомляє управління статистики на Волині.

На кінець березня 2019 р. волиняни заборгували 582,2 млн грн за постачання природного газу, 138,9 млн грн – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 30,6 млн грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 29,3 млн грн – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 8 млн грн – за вивезення побутових відходів.

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Теги: комунальні послуги, платежі, статистика
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