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На Волині студент, який п'яний їздив за кермом, відбувся усним зауваженням

На Волині студент, який п'яний їздив за кермом, відбувся усним зауваженням
Студенту агротехнічного коледжу за керування в нетверезому стані Іваничівський суд виніс усне попередження. Водій в суді пояснив, що взагалі майже ніколи не вживає алкоголю.

В постанові суду від 23-го квітня йдеться про те, що хлопця селі Забодотці Іваничівського району о 00:20 зупинили патрульні. Поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп‘яніння та склали протокол, - пише Буг.

У суді хлопець зазначив, що взагалі майже ніколи не вживає спиртних напоїв, в цей день випив півпляшки пива. Сказав також, що повністю усвідомив свою вину, щиро розкаюється у вчиненому. Водій зазначив, що до адміністративної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується по місцю проживання, по господарстві використовує транспортний засіб. В подальшому зобов'язався подібного не вчиняти.

Судя Олександр Мушкет вважав, що вчинене правопорушення не представляє собою великої суспільної небезпеки і не завдало значної шкоди суспільним чи державним інтересам, тому необхідно звільнити хлопця від адміністративної відповідальності у зв’язку із малозначністю вчиненого ним порушення та обмежитись усним зауваженням.

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Теги: суд, алкоголь, студент
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