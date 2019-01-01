На Волині студент, який п'яний їздив за кермом, відбувся усним зауваженням





В постанові суду від 23-го квітня йдеться про те, що хлопця селі Забодотці Іваничівського району о 00:20 зупинили патрульні. Поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп‘яніння та склали протокол, - пише



У суді хлопець зазначив, що взагалі майже ніколи не вживає спиртних напоїв, в цей день випив півпляшки пива. Сказав також, що повністю усвідомив свою вину, щиро розкаюється у вчиненому. Водій зазначив, що до адміністративної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується по місцю проживання, по господарстві використовує транспортний засіб. В подальшому зобов'язався подібного не вчиняти.



Судя Олександр Мушкет вважав, що вчинене правопорушення не представляє собою великої суспільної небезпеки і не завдало значної шкоди суспільним чи державним інтересам, тому необхідно звільнити хлопця від адміністративної відповідальності у зв’язку із малозначністю вчиненого ним порушення та обмежитись усним зауваженням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студенту агротехнічного коледжу за керування в нетверезому стані Іваничівський суд виніс усне попередження. Водій в суді пояснив, що взагалі майже ніколи не вживає алкоголю.В постанові суду від 23-го квітня йдеться про те, що хлопця селі Забодотці Іваничівського району о 00:20 зупинили патрульні. Поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп‘яніння та склали протокол, - пише Буг У суді хлопець зазначив, що взагалі майже ніколи не вживає спиртних напоїв, в цей день випив півпляшки пива. Сказав також, що повністю усвідомив свою вину, щиро розкаюється у вчиненому. Водій зазначив, що до адміністративної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується по місцю проживання, по господарстві використовує транспортний засіб. В подальшому зобов'язався подібного не вчиняти.Судя Олександр Мушкет вважав, що вчинене правопорушення не представляє собою великої суспільної небезпеки і не завдало значної шкоди суспільним чи державним інтересам, тому необхідно звільнити хлопця від адміністративної відповідальності у зв’язку із малозначністю вчиненого ним порушення та обмежитись усним зауваженням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію