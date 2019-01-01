На подвір'я депутата Волиньради кинули вибухівку

У Камені-Каширському невідомий кинув вибуховий предмет на подвір'я депутата Волинської обласної радиПро це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДАЗазначимо, що випадок стався вночі, 8 травня. Внаслідок вибуху пошкоджені фасад будинку, вікно та металевий паркан. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.«Краяни знають депутата, як чуйну та порядку людину. Мені важко уявити, що подія може бути пов’язана з особистими мотивами.Враховуючи це, вважаю, що інцидент є або спробою залякати, або спробою розхитати ситуацію в регіоні в час, коли влада в країні переходить від діючого президента до новообраного», – зауважив Олександр Савченко.Голова ОДА закликав силовиків посилити оперативно-розшукові заходи для розслідування цієї події та попередження подібних виявів у майбутньому.«Волинян закликаю бути пильними, не піддаватися на провокації, та вразі отримання інформації, яка може допомогти слідству невідкладно повідомляти про це правоохоронні органи», – йдеться у дописі.