Учнів волинського ліцею-інтернату, в якого протікає дах, відселили. ВІДЕО
Сьогодні, 22:17
Вода ллється зі стелі на сходинкову клітку, мокрі стіни, підлога та меблі - напередодні таке відео у соціальній мережі виклали учні Нововолинського наукового ліцею-інтернату. Діти відзнімкували, як дощем заливає частину гуртожитку, де вони проживають.
В ніч на 6 травня і впродовж всього наступного дня з даху житлового корпусу нововолинського ліцею-інтернату лився дощ - каже прибиральниця Валентина Рапчук. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Дощем затопило сходинкову клітку, хол і чотири житлові кімнати.
Заступниця директора ліцею-інтернату Олена Гнатюк каже, що на час негоди в кімнатах учні не проживали. У цих кімнатах раніше проживали учениці одинадцятих класів.
Загалом гуртожиток навчального закладу розрахований на 250 місць, а нині тут мешкає 185 учнів.
Директор ліцею Юрій Лазаренко пояснює, що кімнати учнів затопило внаслідок березневого буревію. Мовляв рубероїдні латки з даху позривало, а відтак і затекла вода.
Приміщення ліцею збудували 1962 року і з того часу капітального ремонту даху не робили.
Більше - в сюжеті.
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В ніч на 6 травня і впродовж всього наступного дня з даху житлового корпусу нововолинського ліцею-інтернату лився дощ - каже прибиральниця Валентина Рапчук. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Дощем затопило сходинкову клітку, хол і чотири житлові кімнати.
Заступниця директора ліцею-інтернату Олена Гнатюк каже, що на час негоди в кімнатах учні не проживали. У цих кімнатах раніше проживали учениці одинадцятих класів.
Загалом гуртожиток навчального закладу розрахований на 250 місць, а нині тут мешкає 185 учнів.
Директор ліцею Юрій Лазаренко пояснює, що кімнати учнів затопило внаслідок березневого буревію. Мовляв рубероїдні латки з даху позривало, а відтак і затекла вода.
Приміщення ліцею збудували 1962 року і з того часу капітального ремонту даху не робили.
Більше - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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