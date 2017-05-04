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Учнів волинського ліцею-інтернату, в якого протікає дах, відселили. ВІДЕО

Учнів волинського ліцею-інтернату, в якого протікає дах, відселили. ВІДЕО
Вода ллється зі стелі на сходинкову клітку, мокрі стіни, підлога та меблі - напередодні таке відео у соціальній мережі виклали учні Нововолинського наукового ліцею-інтернату. Діти відзнімкували, як дощем заливає частину гуртожитку, де вони проживають.

В ніч на 6 травня і впродовж всього наступного дня з даху житлового корпусу нововолинського ліцею-інтернату лився дощ - каже прибиральниця Валентина Рапчук. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Дощем затопило сходинкову клітку, хол і чотири житлові кімнати.

Заступниця директора ліцею-інтернату Олена Гнатюк каже, що на час негоди в кімнатах учні не проживали. У цих кімнатах раніше проживали учениці одинадцятих класів.

Загалом гуртожиток навчального закладу розрахований на 250 місць, а нині тут мешкає 185 учнів.

Директор ліцею Юрій Лазаренко пояснює, що кімнати учнів затопило внаслідок березневого буревію. Мовляв рубероїдні латки з даху позривало, а відтак і затекла вода.

Приміщення ліцею збудували 1962 року і з того часу капітального ремонту даху не робили.

Більше - в сюжеті.

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Теги: Нововолинськ, ліцей-інтернат, дах, грутожиток
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