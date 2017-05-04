Учнів волинського ліцею-інтернату, в якого протікає дах, відселили. ВІДЕО





В ніч на 6 травня і впродовж всього наступного дня з даху житлового корпусу нововолинського ліцею-інтернату лився дощ - каже прибиральниця Валентина Рапчук. Про це йдеться в сюжеті



Дощем затопило сходинкову клітку, хол і чотири житлові кімнати.



Заступниця директора ліцею-інтернату Олена Гнатюк каже, що на час негоди в кімнатах учні не проживали. У цих кімнатах раніше проживали учениці одинадцятих класів.



Загалом гуртожиток навчального закладу розрахований на 250 місць, а нині тут мешкає 185 учнів.



Директор ліцею Юрій Лазаренко пояснює, що кімнати учнів затопило внаслідок березневого буревію. Мовляв рубероїдні латки з даху позривало, а відтак і затекла вода.



Приміщення ліцею збудували 1962 року і з того часу капітального ремонту даху не робили.



Більше - в сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вода ллється зі стелі на сходинкову клітку, мокрі стіни, підлога та меблі - напередодні таке відео у соціальній мережі виклали учні Нововолинського наукового ліцею-інтернату. Діти відзнімкували, як дощем заливає частину гуртожитку , де вони проживають.В ніч на 6 травня і впродовж всього наступного дня з даху житлового корпусу нововолинського ліцею-інтернату лився дощ - каже прибиральниця. Про це йдеться в сюжеті Суспільного Дощем затопило сходинкову клітку, хол і чотири житлові кімнати.Заступниця директора ліцею-інтернатукаже, що на час негоди в кімнатах учні не проживали. У цих кімнатах раніше проживали учениці одинадцятих класів.Загалом гуртожиток навчального закладу розрахований на 250 місць, а нині тут мешкає 185 учнів.Директор ліцеюпояснює, що кімнати учнів затопило внаслідок березневого буревію. Мовляв рубероїдні латки з даху позривало, а відтак і затекла вода.Приміщення ліцею збудували 1962 року і з того часу капітального ремонту даху не робили.Більше - в сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію