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Глухонімий водій, який п'яним скоїв аварію у Луцьку, хотів відкупитися сотнями євро. ФОТО. ВІДЕО

Глухонімий водій, який п'яним скоїв аварію у Луцьку, хотів відкупитися сотнями євро. ФОТО. ВІДЕО
300 євро – у стільки оцінив 59-річний чоловік вартість свого посвідчення водія. Тепер йому, окрім адміністративної, загрожує ще й кримінальна відповідальність.

У середу, 8 травня, близько 20 години вечора, патрульні прибули на виклик про ДТП по вулиці Теремнівській, у Луцьку: водій за кермом Volkswagen Passat зіткнувся з іншим автомобілем. Повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

У винуватця патрульні помітили ознаки сп’яніння, однак від перевірки у присутності двох свідків той відмовився, тож на нього склали 2 протоколи.

«Водій виявився глухонімим, тож ми «спілкувались» через жести та записки. Він дав знати, що не хоче проходити перевірку і кивнув на знак згоди, що нетверезий. Потім почав писати на папері, щоб йому віддали посвідчення водія за 100 євро. Ми написали і пояснили, що за це загрожує кримінальна відповідальність. Та чоловік в якийсь момент повернувся і кинув у підлокітник службового автомобіля купюру», - розповідає про пригоду інспектор Патрульної поліції Дмитро.

За такі дії був затриманий.

«Перебуваючи всередині службового автомобіля, знову попросив блокнот, записав туди суму у 200 євро, потім вийшов, узяв гроші та кинув між сидіння ще дві купюри. Попередження про кримінальну відповідальність і неодноразові написи про це його не зупинили», - додає інспекторка Патрульної поліції Аліна.

Глухонімий водій, який п'яним скоїв аварію у Луцьку, хотів відкупитися сотнями євро. ФОТО. ВІДЕО

Глухонімий водій, який п'яним скоїв аварію у Луцьку, хотів відкупитися сотнями євро. ФОТО. ВІДЕО

Глухонімий водій, який п'яним скоїв аварію у Луцьку, хотів відкупитися сотнями євро. ФОТО. ВІДЕО

Глухонімий водій, який п'яним скоїв аварію у Луцьку, хотів відкупитися сотнями євро. ФОТО. ВІДЕО

Глухонімий водій, який п'яним скоїв аварію у Луцьку, хотів відкупитися сотнями євро. ФОТО. ВІДЕО



На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала дачу хабара службовим особам.

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Теги: поліція, глухонімий водій, аварія, хабар
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