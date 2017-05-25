Глухонімий водій, який п'яним скоїв аварію у Луцьку, хотів відкупитися сотнями євро. ФОТО. ВІДЕО





У середу, 8 травня, близько 20 години вечора, патрульні прибули на виклик про ДТП по вулиці Теремнівській, у Луцьку: водій за кермом Volkswagen Passat зіткнувся з іншим автомобілем. Повідомляє



У винуватця патрульні помітили ознаки сп’яніння, однак від перевірки у присутності двох свідків той відмовився, тож на нього склали 2 протоколи.



«Водій виявився глухонімим, тож ми «спілкувались» через жести та записки. Він дав знати, що не хоче проходити перевірку і кивнув на знак згоди, що нетверезий. Потім почав писати на папері, щоб йому віддали посвідчення водія за 100 євро. Ми написали і пояснили, що за це загрожує кримінальна відповідальність. Та чоловік в якийсь момент повернувся і кинув у підлокітник службового автомобіля купюру», - розповідає про пригоду інспектор Патрульної поліції Дмитро.



За такі дії був затриманий.



«Перебуваючи всередині службового автомобіля, знову попросив блокнот, записав туди суму у 200 євро, потім вийшов, узяв гроші та кинув між сидіння ще дві купюри. Попередження про кримінальну відповідальність і неодноразові написи про це його не зупинили», - додає інспекторка Патрульної поліції Аліна.

















На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала дачу хабара службовим особам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 300 євро – у стільки оцінив 59-річний чоловік вартість свого посвідчення водія. Тепер йому, окрім адміністративної, загрожує ще й кримінальна відповідальність.У середу, 8 травня, близько 20 години вечора, патрульні прибули на виклик про ДТП по вулиці Теремнівській, у Луцьку: водій за кермом Volkswagen Passat зіткнувся з іншим автомобілем. Повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.У винуватця патрульні помітили ознаки сп’яніння, однак від перевірки у присутності двох свідків той відмовився, тож на нього склали 2 протоколи.«Водій виявився глухонімим, тож ми «спілкувались» через жести та записки. Він дав знати, що не хоче проходити перевірку і кивнув на знак згоди, що нетверезий. Потім почав писати на папері, щоб йому віддали посвідчення водія за 100 євро. Ми написали і пояснили, що за це загрожує кримінальна відповідальність. Та чоловік в якийсь момент повернувся і кинув у підлокітник службового автомобіля купюру», - розповідає про пригоду інспектор Патрульної поліціїЗа такі дії був затриманий.«Перебуваючи всередині службового автомобіля, знову попросив блокнот, записав туди суму у 200 євро, потім вийшов, узяв гроші та кинув між сидіння ще дві купюри. Попередження про кримінальну відповідальність і неодноразові написи про це його не зупинили», - додає інспекторка Патрульної поліціїНа місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала дачу хабара службовим особам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію