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В місті на Волині хочуть продати недіючу котельню

В місті на Волині хочуть продати недіючу котельню
Ковельські чиновники планують продати «з молотка» давно недіючу котельню, яка розташована неподалік водосховища.

Про це йдеться у проекті рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради, засідання якого відбудеться у п’ятницю, 10 травня, повідомляє Район.in.ua.

Виконком має затвердити стартову ціну та умови продажу даного об’єкта малої приватизації комунальної власності, площею 147,8 квадратних метрів, на вулиці Шевченка, 32.

За цією адресою знаходиться колишній військовий шпиталь. Територія, в основному, належить Міністерству оборони України, але частина величезної земельної ділянки свого часу була передана до міської комунальної власності.

Чиновники пропонують стартову ціну котельні (з ПДВ) для аукціону з умовами – 188 021 грн.; аукціону зі зниженням стартової ціни – 94 010,50 грн.; аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 94 010,50 грн.
В місті на Волині хочуть продати недіючу котельню
В місті на Волині хочуть продати недіючу котельню
В місті на Волині хочуть продати недіючу котельню

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Теги: Ковель, котельня, продаж, аукціон
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