Партнер Полякової у «Танцях з зірками» одружився з дівчиною з Волині

Катерина Рибак вийшла заміж.



Про це вона повідомила в Instagram, пише



Обранець Катерини – танцюрист, партнер Олі Полякової у проекті «Танці з зірками» Степан Місюрка.



Подружжя взяло шлюб у досить незвичному вбранні. Катерина – в білому брючному костюмі, Степан одягнув чорні штани і білу довгу сорочку.



Нагадаємо, Катя Рибак - фіналістка п'ятого сезону вокального шоу «Голос країни», виконавиця саунтреків до найрейтинговіших українських серіалів, вихованка продюсерського центру «Парадіз» (м.Київ) та зразкової студії «Лодомир» (м.Володимир-Волинський, керівник Галина Тюрікова). Катруся - часта гостя у Володимирі-Волинському, куди її запрошують на різноманітні творчі конкурси, фестивалі та концерти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фіналістка «Голосу країни», уродженка міста Нововолинськвийшла заміж.Про це вона повідомила в Instagram, пише Район.in.ua Обранець Катерини – танцюрист, партнер Олі Полякової у проекті «Танці з зірками»Подружжя взяло шлюб у досить незвичному вбранні. Катерина – в білому брючному костюмі, Степан одягнув чорні штани і білу довгу сорочку.Нагадаємо, Катя Рибак - фіналістка п'ятого сезону вокального шоу «Голос країни», виконавиця саунтреків до найрейтинговіших українських серіалів, вихованка продюсерського центру «Парадіз» (м.Київ) та зразкової студії «Лодомир» (м.Володимир-Волинський, керівник). Катруся - часта гостя у Володимирі-Волинському, куди її запрошують на різноманітні творчі конкурси, фестивалі та концерти.

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