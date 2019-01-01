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Партнер Полякової у «Танцях з зірками» одружився з дівчиною з Волині

Партнер Полякової у «Танцях з зірками» одружився з дівчиною з Волині
Фіналістка «Голосу країни», уродженка міста Нововолинськ Катерина Рибак вийшла заміж.

Про це вона повідомила в Instagram, пише Район.in.ua.

Обранець Катерини – танцюрист, партнер Олі Полякової у проекті «Танці з зірками» Степан Місюрка.

Подружжя взяло шлюб у досить незвичному вбранні. Катерина – в білому брючному костюмі, Степан одягнув чорні штани і білу довгу сорочку.

Нагадаємо, Катя Рибак - фіналістка п'ятого сезону вокального шоу «Голос країни», виконавиця саунтреків до найрейтинговіших українських серіалів, вихованка продюсерського центру «Парадіз» (м.Київ) та зразкової студії «Лодомир» (м.Володимир-Волинський, керівник Галина Тюрікова). Катруся - часта гостя у Володимирі-Волинському, куди її запрошують на різноманітні творчі конкурси, фестивалі та концерти.

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Теги: Степан Місюрка, Катерина Рибак, весілля, Волинь
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