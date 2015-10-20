Показали оновлену операційну волинської обласної дитячої лікарні. ФОТО
10 травень, 22:45
Завершені ремонтні роботи і облаштування медичною апаратурою однієї з операційних оперблоку Волинської обласної дитячої клінічної лікарні.
Про це інформують на сторінці медзакладу у facebook.
"За залучені кошти і завдяки благодійній допомозі наших спонсорів операційна обладнана сучасним дихальним апаратом, електрогенератором, новим операційним столом з електроприводом, вакуум-аспіратором та іншим медичним обладнанням.
Нова операційна розширить можливості дитячої хірургічної служби в процесі забезпечення високоспеціалізованою медичною допомогою маленьких волинян", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сторінці медзакладу у facebook.
"За залучені кошти і завдяки благодійній допомозі наших спонсорів операційна обладнана сучасним дихальним апаратом, електрогенератором, новим операційним столом з електроприводом, вакуум-аспіратором та іншим медичним обладнанням.
Нова операційна розширить можливості дитячої хірургічної служби в процесі забезпечення високоспеціалізованою медичною допомогою маленьких волинян", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські сбушники викрили поліцейського, який продавав службову інформацію з бази даних митниці
10 травень, 23:46
На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО
10 травень, 23:20
Показали оновлену операційну волинської обласної дитячої лікарні. ФОТО
10 травень, 22:45
Продавця луцького магазину оштрафують за нічну торгівлю алкоголем. ФОТО
10 травень, 22:11
Безкоштовне обстеження родимок у Луцьку – продовжили
10 травень, 21:51