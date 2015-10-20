Показали оновлену операційну волинської обласної дитячої лікарні. ФОТО





Про це інформують на сторінці медзакладу у



"За залучені кошти і завдяки благодійній допомозі наших спонсорів операційна обладнана сучасним дихальним апаратом, електрогенератором, новим операційним столом з електроприводом, вакуум-аспіратором та іншим медичним обладнанням.



Нова операційна розширить можливості дитячої хірургічної служби в процесі забезпечення високоспеціалізованою медичною допомогою маленьких волинян", - йдеться в повідомленні.







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