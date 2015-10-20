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Показали оновлену операційну волинської обласної дитячої лікарні. ФОТО

Показали оновлену операційну волинської обласної дитячої лікарні. ФОТО
Завершені ремонтні роботи і облаштування медичною апаратурою однієї з операційних оперблоку Волинської обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це інформують на сторінці медзакладу у facebook.

"За залучені кошти і завдяки благодійній допомозі наших спонсорів операційна обладнана сучасним дихальним апаратом, електрогенератором, новим операційним столом з електроприводом, вакуум-аспіратором та іншим медичним обладнанням.

Нова операційна розширить можливості дитячої хірургічної служби в процесі забезпечення високоспеціалізованою медичною допомогою маленьких волинян", - йдеться в повідомленні.

Показали оновлену операційну волинської обласної дитячої лікарні. ФОТО
Показали оновлену операційну волинської обласної дитячої лікарні. ФОТО


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Теги: волинська обласна дитяча лікарня, операційна, ремонт, обладнання
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