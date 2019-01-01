На Волині рятувальники витягли автомобіль, який злетів у кювет
Сьогодні, 20:02
Поблизу села Озюрко внаслідок ДТП авто злетіло у кювет.
Про це повідомили у прес-службі камінь-каширських рятувальників у Facebook.
Інцидент трапився 11 травня о 14:50.
«Рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського здійснили виїзд для проведення аварійно-рятувальних робіт поблизу озера Озюрко на трасі Камінь-Каширський - Седлище для витягнення автомобіля з кювету, який зїхав з дороги внаслідок дорожньо-транспортної пригоди», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили у прес-службі камінь-каширських рятувальників у Facebook.
Інцидент трапився 11 травня о 14:50.
«Рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського здійснили виїзд для проведення аварійно-рятувальних робіт поблизу озера Озюрко на трасі Камінь-Каширський - Седлище для витягнення автомобіля з кювету, який зїхав з дороги внаслідок дорожньо-транспортної пригоди», – йдеться у дописі.
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Коментарі 1
Села Озюрко не існує. Є озеро Озюрко
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