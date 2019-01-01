На Волині рятувальники витягли автомобіль, який злетів у кювет





Про це повідомили у прес-службі камінь-каширських рятувальників у Facebook.



Інцидент трапився 11 травня о 14:50.



«Рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського здійснили виїзд для проведення аварійно-рятувальних робіт поблизу озера Озюрко на трасі Камінь-Каширський - Седлище для витягнення автомобіля з кювету, який зїхав з дороги внаслідок дорожньо-транспортної пригоди», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Озюрко внаслідок ДТП авто злетіло у кювет.Про це повідомили у прес-службі камінь-каширських рятувальників у Facebook.Інцидент трапився 11 травня о 14:50.«Рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського здійснили виїзд для проведення аварійно-рятувальних робіт поблизу озера Озюрко на трасі Камінь-Каширський - Седлище для витягнення автомобіля з кювету, який зїхав з дороги внаслідок дорожньо-транспортної пригоди», – йдеться у дописі.

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