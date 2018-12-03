У Луцьку покажуть історичну виставу для дітей про дівчинку з гетто





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Постановка ініційована благодійною організацією «Творчість заради життя» та творчою студією Наталії Журавльової за сприяння управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради.



Вистава створена за мотивами однойменної повісті польського письменника Марціна Щегельського про долю маленької єврейської дівчинки, яка під час Другої світової війни потрапила до Варшавського гетто.



«Варшава.



Гелі – дев’ять років і вона живе у гетто. Дівчинка не ходить до школи, а сусіди довкола постійно змінюються, тому друзів у Гелі теж немає. Давид, який нею опікується, мусить заробляти гроші на прожиття, і його цілими днями не буває вдома.



Найчастіше Геля залишається сама. Проте в неї є книжки й бібліотека – єдине місце в гетто, куди брат дозволяє їй ходити самій. Якось бібліотекарка дає їй книжку Герберта Веллса «Машина часу». Відтоді життя Гелі цілковито змінюється.



Починається її велика й небезпечна пригода».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 травня о 17.00 у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться прем'єрний показ вистави «Ковчег часу», приурочений до Дня сім’ї.Інформують на сайті Луцької міської ради.Постановка ініційована благодійною організацією «Творчість заради життя» та творчою студієюза сприяння управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради.Вистава створена за мотивами однойменної повісті польського письменника Марціна Щегельського про долю маленької єврейської дівчинки, яка під час Другої світової війни потрапила до Варшавського гетто.«Варшава.Гелі – дев’ять років і вона живе у гетто. Дівчинка не ходить до школи, а сусіди довкола постійно змінюються, тому друзів у Гелі теж немає. Давид, який нею опікується, мусить заробляти гроші на прожиття, і його цілими днями не буває вдома.Найчастіше Геля залишається сама. Проте в неї є книжки й бібліотека – єдине місце в гетто, куди брат дозволяє їй ходити самій. Якось бібліотекарка дає їй книжку Герберта Веллса «Машина часу». Відтоді життя Гелі цілковито змінюється.Починається її велика й небезпечна пригода».

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