вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На дорозі знайшли тіло молодого волинянина, якого збив односелець і втік

На дорозі знайшли тіло молодого волинянина, якого збив односелець і втік
У ніч на понеділок, 13 травня, на автодорозі в селі Старий Чорторийськ Маневицького району виявили тіло 32-річного чоловіка з явними ознаками тілесних ушкоджень внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє сектор комунікації полції Волині.

На місце події одразу ж виїхали група реагування патрульної поліції місцевого відділу поліції та слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області.

Попередньо поліцейські встановили, що наїзд на пішохода на автомобілі Audi 80 здійснив 25-річний його односелець і залишив місце ДТП.

Правоохоронці вилучили транспортний засіб та помістили його на арештмайданчик місцевого відділу поліції.

Розпочали кримінальне провадження. Проводять досудові розслідування, в ході яких встановлять всі обставини ДТП.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Волинь, Старий Чорторийськ, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку влаштують видовищні авто- і мотогонки
Сьогодні, 13:02
У Луцьку припиняють подачу гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 12:56
На дорозі знайшли тіло молодого волинянина, якого збив односелець і втік
Сьогодні, 12:42
Іноземець намагався підкупити волинських прикордонників
Сьогодні, 12:41
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
На Житомирщині через втому водія перевернулися дві фури: загинув волинянин. ФОТО На Житомирщині через втому водія перевернулися дві фури: загинув волинянин. ФОТО
27 квітень, 13:35
На Волині п'яний хлопець на смерть збив велосипедиста. ФОТО На Волині п'яний хлопець на смерть збив велосипедиста. ФОТО
25 квітень, 12:06
До аварії на Житомирщині, у якій загинув поліцейський з Волині, призвела поява лося на трасі. ФОТО До аварії на Житомирщині, у якій загинув поліцейський з Волині, призвела поява лося на трасі. ФОТО
23 квітень, 11:11
В аварії загинув поліцейський з Волині В аварії загинув поліцейський з Волині
23 квітень, 10:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Муніципали зносять халабуди на одній із вулиць Луцька
Сьогодні, 14:05
 0
«Вони не наші», – нардеп з Луцька про власників подвійного громадянства
Сьогодні, 13:48
 0
У Луцьку хочуть перенести і забрати деякі зупинки
Сьогодні, 13:40
 0
Які дитсадки працюватимуть влітку у Луцьку. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 13:28
 0
Відомо, коли Верховна Рада визначить дату інавгурації Зеленського
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8