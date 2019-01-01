На дорозі знайшли тіло молодого волинянина, якого збив односелець і втік

У ніч на понеділок, 13 травня, на автодорозі в селі Старий Чорторийськ Маневицького району виявили тіло 32-річного чоловіка з явними ознаками тілесних ушкоджень внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.Про це повідомляє сектор комунікації полції Волині.На місце події одразу ж виїхали група реагування патрульної поліції місцевого відділу поліції та слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області.Попередньо поліцейські встановили, що наїзд на пішохода на автомобілі Audi 80 здійснив 25-річний його односелець і залишив місце ДТП.Правоохоронці вилучили транспортний засіб та помістили його на арештмайданчик місцевого відділу поліції.Розпочали кримінальне провадження. Проводять досудові розслідування, в ході яких встановлять всі обставини ДТП.