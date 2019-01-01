На дорозі знайшли тіло молодого волинянина, якого збив односелець і втік
Сьогодні, 12:42
У ніч на понеділок, 13 травня, на автодорозі в селі Старий Чорторийськ Маневицького району виявили тіло 32-річного чоловіка з явними ознаками тілесних ушкоджень внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
Про це повідомляє сектор комунікації полції Волині.
На місце події одразу ж виїхали група реагування патрульної поліції місцевого відділу поліції та слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області.
Попередньо поліцейські встановили, що наїзд на пішохода на автомобілі Audi 80 здійснив 25-річний його односелець і залишив місце ДТП.
Правоохоронці вилучили транспортний засіб та помістили його на арештмайданчик місцевого відділу поліції.
Розпочали кримінальне провадження. Проводять досудові розслідування, в ході яких встановлять всі обставини ДТП.
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Про це повідомляє сектор комунікації полції Волині.
На місце події одразу ж виїхали група реагування патрульної поліції місцевого відділу поліції та слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області.
Попередньо поліцейські встановили, що наїзд на пішохода на автомобілі Audi 80 здійснив 25-річний його односелець і залишив місце ДТП.
Правоохоронці вилучили транспортний засіб та помістили його на арештмайданчик місцевого відділу поліції.
Розпочали кримінальне провадження. Проводять досудові розслідування, в ході яких встановлять всі обставини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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