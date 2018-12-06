Які дитсадки працюватимуть влітку у Луцьку. ПЕРЕЛІК





Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.



Так, згідно із запитами батьків, передбачили функціонування 6 закладів дошкільної освіти у різних мікрорайонах міста: ЗДО № 3 (пр-т Молоді, 10б, 33 квартал), ЗДО № 4 (вул. Кравчука, 3а, ТЦ «Слон»), ЗДО № 7 (вул. Кременецька, 24, Київський майдан), ЗДО № 17 (пр-т Перемоги, 9 район вокзалу), ЗДО № 22 (вул. Грабовського, 13 б, район ДПЗ), ЗДО № 38 (вул. Софії Ковалевської, 54, пр-т Відродження).



Окрім того, із метою забезпечення збалансованого якісного харчування в закладах дошкільної освіти передбачили збільшення вартості харчування на 10 % на одну дитину в оздоровчий період з 1 червня до 31 серпня.



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