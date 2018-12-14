Волинські селяни змайстрували «водокачку», щоб наповнити озеро





Про це інформує



Штучне озеро площею 2 гектари – цінний водний об’єкт, який завдяки своєму розташуванню може стати окрасою Воєгощі, його рекреаційною «родзинкою», адже знаходиться близько до траси та відносно недалеко до центру села. Крім того, велику роль відіграють наявність зручного доїзду та гарні краєвиди.



З огляду на це громада села налаштована серйозно: у планах обладнати пляжну зону, встановити альтанки, запустити рибу тощо. Не приховують: роблять це для себе, для дітей, щоб ті мали де культурно відпочити. Наразі взялися наповнити водою озеро, глибина якого сягнула 1 метра.



Насправді, ідея «порятувати» водойму виникла раніше: вже більше півтора року селяни обдумували як це зробити, складали проект механізму для перекачування води, конструювали його. І ось пофарбований в патріотичні жовто-блакитні кольори «млинок» успішно встановили на центральному каналі та він інтригує всіх проїжджих дорогою Камінь-Каширський – Седлище: одні думають, що це для краси, інші – для виробництва електроенергії, треті просто дивуються установкою.



Ідея конструкції «млинка» належить жителям Воєгощі – ніде подібного не бачили, робили на основі власного досвіду. Пристрій повністю металевий, відповідно – не з дешевих. Однак люди зацікавлені розвитком свого села і реалізацією проекту, тому ніхто не стояв осторонь – кошти зібрали усією громадою.



Принцип роботи механізму наступний: течія рухає лопаті «млинка», які, у свою чергу, задіюють роботу черпаків, що піднімаються у висоту на 6, 5 метрів. Забрана вода потрапляє в бак, а з нього – у колодязь, названий «кайдубом» (відстань між ними – 10 метрів). Уже звідси вода через підземну трубу прямує на місце призначення – в озеро. Передбачають, що механізм працюватиме постійно, але якщо озеро почне «розливатися» – воду перекриють.



Загалом, за підрахунками ініціаторів проекту, рухома частина пристрою проходить повне коло за 3 хвилини і «набирає» 400 літрів води, за півгодини – 4 тонни, відповідно, за годину – 8 тонн, а за добу – 190. На сьогодні лишилося небагато роботи: прокопати траншею для водопроводу і встановити трубу. Імовірно, за тиждень-два механізм запрацює на повну силу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці села Воєгоща Камінь-Каширського району зробили "млинок", щоб наповнити водою штучне озеро площею 2 гектари.Про це інформує Полісся Штучне озеро площею 2 гектари – цінний водний об’єкт, який завдяки своєму розташуванню може стати окрасою Воєгощі, його рекреаційною «родзинкою», адже знаходиться близько до траси та відносно недалеко до центру села. Крім того, велику роль відіграють наявність зручного доїзду та гарні краєвиди.З огляду на це громада села налаштована серйозно: у планах обладнати пляжну зону, встановити альтанки, запустити рибу тощо. Не приховують: роблять це для себе, для дітей, щоб ті мали де культурно відпочити. Наразі взялися наповнити водою озеро, глибина якого сягнула 1 метра.Насправді, ідея «порятувати» водойму виникла раніше: вже більше півтора року селяни обдумували як це зробити, складали проект механізму для перекачування води, конструювали його. І ось пофарбований в патріотичні жовто-блакитні кольори «млинок» успішно встановили на центральному каналі та він інтригує всіх проїжджих дорогою Камінь-Каширський – Седлище: одні думають, що це для краси, інші – для виробництва електроенергії, треті просто дивуються установкою.Ідея конструкції «млинка» належить жителям Воєгощі – ніде подібного не бачили, робили на основі власного досвіду. Пристрій повністю металевий, відповідно – не з дешевих. Однак люди зацікавлені розвитком свого села і реалізацією проекту, тому ніхто не стояв осторонь – кошти зібрали усією громадою.Принцип роботи механізму наступний: течія рухає лопаті «млинка», які, у свою чергу, задіюють роботу черпаків, що піднімаються у висоту на 6, 5 метрів. Забрана вода потрапляє в бак, а з нього – у колодязь, названий «кайдубом» (відстань між ними – 10 метрів). Уже звідси вода через підземну трубу прямує на місце призначення – в озеро. Передбачають, що механізм працюватиме постійно, але якщо озеро почне «розливатися» – воду перекриють.Загалом, за підрахунками ініціаторів проекту, рухома частина пристрою проходить повне коло за 3 хвилини і «набирає» 400 літрів води, за півгодини – 4 тонни, відповідно, за годину – 8 тонн, а за добу – 190. На сьогодні лишилося небагато роботи: прокопати траншею для водопроводу і встановити трубу. Імовірно, за тиждень-два механізм запрацює на повну силу.

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