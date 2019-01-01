Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 травня

На Волині 16 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. ПЛ-10 Л-02-0409:00-17:00Магазин, АЗС Універсам, ОККО, «Мавекс»с. П'ятидні, вул. Набережна, Сільська1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 375с.Новостав09:00-17:00Горішненська сільська рада башня с.Новоставс.Новостав вул.Берестечківська,вул. Набережна2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 465с.Підбереззя09:00-17:00с. Підбереззя:вул. Печихвостівськавул. Шкільнавул. Катківцівул. Північна3. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП № 495м.Горохів09:00-17:00ФОП Вавренюк А.Ю. автореммайстерняБудинок- Інтернат Будинок-ІнтернатПП "Олдем" цех по обробці деревиниФОП Іщук М.В. Товарний складКЕВ В.Волинський Адмінбудинок (військомат)ФОП Дубик С.В Кіоск "Світлана"ТзОВ"Завод будівельних конструкцій" житловий будинок, вул. Ватутіна, 27АШ ТСОУ Автошколам. Горохів:вул. Ватутіна1. КТП-277 кап.ремонт КТП10.00-16.00с.Павлівка вул.8Березня Незалежності1. ТП-342І СШ-0,4 кВРемонт обладнання13:30-15:00Будинок пристарілихвул. Вересневавул. Борохівськавул. Прилуцька (с. Липини)вул. Польовавул. Мисливська, 40вул. Теремнівська, 69, 722. ТП-85І СШ-0,4 кВМонтаж обліку09:30-12:30Школа інтернатТзОВ «Волинські оптичні мережі»Церквавул. Профспілковавул. Дубнівська, 34, 573. ПЛ-10 Л15-02Кап ремонт09:00-16:00ТП-479 «Кіотон-Сервіс», ТП-457-«Своятин», ТП-488 ПП-«ВАШ», майстерня автотранспортої техніки, ТП-224 «Волиньхолдинг»вул. Вахтанговавул. Заньковецькоївул. Щедріна, 36-1041. КТП-5909:00–17:00Школа, Церква с. Буянис. Буяни вул. Тиха, Молодіжна, Волі2. ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.8 ЗТП-446 до ЛР-6009:00-17:00СВК «Урожай»ФОП Аршулік В.М.ФОП Забіяка С.В.ОК «Масив Шевченка»ТзОВ «Забіяка»Церква с. В.Омеляникс. В. Омеляник вул. Нагірна, Набережна, Володимирськас.Забороль вул. Луцька, Володимирська, Миру, Лісова,1. пл-0.4 ктп-47109:00–17:00вул.Л.Українки.Волі.Стуса2. Л 10 кВ 58-0909:00–17:00ФОП Гурко Олександр ВолодимировичФОП Шиць Лідія ЯківнаПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"ФОП Піскуровський Евген СтепановичУправління державної казначейської служби України, професійний ліцей №8школа №3, відділ поліціїАЗС "Укрнафта", ФОП Сікорська Тетяна Василівнам.Любомльвул.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності, Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, Новоселів1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-1, Л-210:00-16:00Маневицька центральна районна лікарня (стара поліклініка, Казначейство, гуртожиток), Підприємство по організації харчування дітей (контора), Районний відділ освіти (база-склад), ФОП Оксенюк В.Ф. (кіоск по ремонту), Управління державноі казначейськоі служби Украін (адмінприміщення), ФОП Попович В.В. (кіоск, торгівельний кіоск), ФОП Білоус Марія Іванівна (стоматполіклініка), ДП "Волинський ОЛЦДСЕСУ" (адмінпрміщення), Санітарно-епідеміологічна станція.смт. Маневичівул. Незалежності, 1.вул. Незалежності 1а.вул. Незалежності 1б .1. ПЛ-0,4 кВ Л-2,Л-6,Л-4 КТП-5409:00-16:00смт.Благодатне:вул..Сагайдачноговул.Чкалова 20вул.Шевченка 19вул.Волинська 1-7вул.Незалежності 9-47,12-48вул.Лісова 2,4вул.Чкалова 22-28вул.Мічуріна 10-62,17-27вул.Шевченка 21-372. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-3 КТП-6209:00-16:00смт.Благодатне:вул.І.Франка 2-34, 1-5вул. Перемоги 2/1, 2/2, 4вул.І.Франка 45-67,48-72вул.Зеленавул.Грушевського 40вул.Перемоги 423. ПЛ-0,4 кВ Л-2,Л-8 ТП-5309:00-16:00м-н Ольга, Приватбанк, кіоск хліб, селишна Радасмт.Благодатне:вул..Перемоги 19-21,26-40вул.Л.Українки 1вул. В.Стуса 2-16вул.Східна 7-23,10-28вул.Ватутінавул.Макаренковул.Пархоменка 18-24вул.Мічуріна 1-7,19,2-44. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 КТП-12809:00-16:00смт.Благодатне:вул..Лопатінавул.Шахтарська 5,7,8,9вул.Перемоги1-3вул.Хиельницькоговул.Пархоменка3.4.5.6вул.Незалежності 1-7,2-65. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1509:00-16:00м.Нововолинськвул.Сковороди, 1-9, 13-19, 2-20пров.Мирний, 1-17, 2-18вул.Мічуріна, 1а-1-231. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11209:00-17:00с.Озденіж магазин, ФАП.с.Озденіж вул.Садова.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-24009:00-17:00с.Озденіж3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37809:00-17:00м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-5209:00-17:00с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-17009:00-17:00с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-40209:00-17:00с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-36909:00-17:00м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.8. Л43-0309:00-17:00с.Корсині (повністю)с.Духче пилорама.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю)с.Корсині (повністю)с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-29609:00-17:00с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3009:00-17:00с.Топільне бригада №1.с.Топільне вул.Квітнева, 76-90, Ювілейна, Миру.11. Л34-0509:00-17:00с.Доросині (повністю)с.Тристень (повністю)с.Ворончин пилорама, станція зв'язкус.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП.с.Доросині (повністю)с.Тристень (повністю).с.Кияж вул. Набережна, Миру, Тиха.Старовижівський район1. ПЛ-10 Л-13-01відЗТП-215 ВН-16"Грабово»КТП-19 (вул. Центральна)10:00-17:00".Станція "Київстар"с.Ниці.с.Грабово.Солов;ї.Комарово.х.Заріка. с.Сераховичі1. ПЛ-10кВ Л-42-01Від ПС до ЛР-102КТП-137КТП-180КТП-14110:00-15:30ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, ТРСТ- магазин, школа, ФАП, молитовний будинок, ФОП Ромвнюк Л.Б.- торг.кіоскс.Овлочин, с.Крать2. ПЛ-10кВ Л-24-03від ЗТП-147 до КТП-142КТП- 344КТП-143КТП-75 АКТП-221КТП-318ЩТП-301КТП-14210:00-15:30Озерянська с/р- адмінприміщення, пож,депо, котельня, вод.башта, буд.культури, дит.садок, АТС, церква, ТРСТ- магазин, ФАП, школа, пошта, ТзОВ «Контур-Т», пункт прийому молока, СКЗ, П-ць Ільченко, ТДВ «Волиньавтотранс», ФОП Гордійчук В.М.- база відпочинку, ФОП Норовічук Ж.М.- пилорама, ТРСТ- магазин, ФАПс.Озеряни, Пересіка