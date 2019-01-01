Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині 16 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. ПЛ-10 Л-02-04
09:00-17:00
Магазин, АЗС Універсам, ОККО, «Мавекс»
с. П'ятидні, вул. Набережна, Сільська
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 375
с.Новостав
09:00-17:00
Горішненська сільська рада башня с.Новостав
с.Новостав вул.Берестечківська,
вул. Набережна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 465
с.Підбереззя
09:00-17:00
с. Підбереззя:
вул. Печихвостівська
вул. Шкільна
вул. Катківці
вул. Північна
3. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП № 495
м.Горохів
09:00-17:00
ФОП Вавренюк А.Ю. автореммайстерня
Будинок- Інтернат Будинок-Інтернат
ПП "Олдем" цех по обробці деревини
ФОП Іщук М.В. Товарний склад
КЕВ В.Волинський Адмінбудинок (військомат)
ФОП Дубик С.В Кіоск "Світлана"
ТзОВ"Завод будівельних конструкцій" житловий будинок, вул. Ватутіна, 27
АШ ТСОУ Автошкола
м. Горохів:
вул. Ватутіна
Іваничівський район
1. КТП-277 кап.ремонт КТП
10.00-16.00
с.Павлівка вул.8Березня Незалежності
місто Луцьк
1. ТП-342
І СШ-0,4 кВ
Ремонт обладнання
13:30-15:00
Будинок пристарілих
вул. Вереснева
вул. Борохівська
вул. Прилуцька (с. Липини)
вул. Польова
вул. Мисливська, 40
вул. Теремнівська, 69, 72
2. ТП-85
І СШ-0,4 кВ
Монтаж обліку
09:30-12:30
Школа інтернат
ТзОВ «Волинські оптичні мережі»
Церква
вул. Профспілкова
вул. Дубнівська, 34, 57
3. ПЛ-10 Л15-02
Кап ремонт
09:00-16:00
ТП-479 «Кіотон-Сервіс», ТП-457-«Своятин», ТП-488 ПП-«ВАШ», майстерня автотранспортої техніки, ТП-224 «Волиньхолдинг»
вул. Вахтангова
вул. Заньковецької
вул. Щедріна, 36-104
Луцький район
1. КТП-59
09:00–17:00
Школа, Церква с. Буяни
с. Буяни вул. Тиха, Молодіжна, Волі
2. ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.8 ЗТП-446 до ЛР-60
09:00-17:00
СВК «Урожай»
ФОП Аршулік В.М.
ФОП Забіяка С.В.
ОК «Масив Шевченка»
ТзОВ «Забіяка»
Церква с. В.Омеляник
с. В. Омеляник вул. Нагірна, Набережна, Володимирська
с.Забороль вул. Луцька, Володимирська, Миру, Лісова,
Любомльський та Шацький райони
1. пл-0.4 ктп-471
09:00–17:00
смт.Шацьк
вул.Л.Українки.Волі.Стуса
2. Л 10 кВ 58-09
09:00–17:00
ФОП Гурко Олександр Володимирович
ФОП Шиць Лідія Яківна
ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
ФОП Піскуровський Евген Степанович
Управління державної казначейської служби України, професійний ліцей №8
школа №3, відділ поліції
АЗС "Укрнафта", ФОП Сікорська Тетяна Василівна
м.Любомль
вул.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності, Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, Новоселів
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-1, Л-2
10:00-16:00
Маневицька центральна районна лікарня (стара поліклініка, Казначейство, гуртожиток), Підприємство по організації харчування дітей (контора), Районний відділ освіти (база-склад), ФОП Оксенюк В.Ф. (кіоск по ремонту), Управління державноі казначейськоі служби Украін (адмінприміщення), ФОП Попович В.В. (кіоск, торгівельний кіоск), ФОП Білоус Марія Іванівна (стоматполіклініка), ДП "Волинський ОЛЦДСЕСУ" (адмінпрміщення), Санітарно-епідеміологічна станція.
смт. Маневичі
вул. Незалежності, 1.
вул. Незалежності 1а.
вул. Незалежності 1б .
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2,Л-6,Л-4 КТП-54
09:00-16:00
смт.Благодатне:
вул..Сагайдачного
вул.Чкалова 20
вул.Шевченка 19
вул.Волинська 1-7
вул.Незалежності 9-47,12-48
вул.Лісова 2,4
вул.Чкалова 22-28
вул.Мічуріна 10-62,17-27
вул.Шевченка 21-37
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-3 КТП-62
09:00-16:00
смт.Благодатне:
вул.І.Франка 2-34, 1-5
вул. Перемоги 2/1, 2/2, 4
вул.І.Франка 45-67,48-72
вул.Зелена
вул.Грушевського 40
вул.Перемоги 42
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2,Л-8 ТП-53
09:00-16:00
м-н Ольга, Приватбанк, кіоск хліб, селишна Рада
смт.Благодатне:
вул..Перемоги 19-21,26-40
вул.Л.Українки 1
вул. В.Стуса 2-16
вул.Східна 7-23,10-28
вул.Ватутіна
вул.Макаренко
вул.Пархоменка 18-24
вул.Мічуріна 1-7,19,2-4
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 КТП-128
09:00-16:00
смт.Благодатне:
вул..Лопатіна
вул.Шахтарська 5,7,8,9
вул.Перемоги1-3
вул.Хиельницького
вул.Пархоменка3.4.5.6
вул.Незалежності 1-7,2-6
5. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-15
09:00-16:00
м.Нововолинськ
вул.Сковороди, 1-9, 13-19, 2-20
пров.Мирний, 1-17, 2-18
вул.Мічуріна, 1а-1-23
Ратнівський район
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112
09:00-17:00
с.Озденіж магазин, ФАП.
с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240
09:00-17:00
с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378
09:00-17:00
м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52
09:00-17:00
с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.
с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170
09:00-17:00
с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.
с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402
09:00-17:00
с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.
с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-369
09:00-17:00
м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8. Л43-03
09:00-17:00
с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296
09:00-17:00
с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-30
09:00-17:00
с.Топільне бригада №1.
с.Топільне вул.Квітнева, 76-90, Ювілейна, Миру.
11. Л34-05
09:00-17:00
с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв'язку
с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП.
с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю).
с.Кияж вул. Набережна, Миру, Тиха.
Старовижівський район
1. ПЛ-10 Л-13-01відЗТП-215 ВН-16"Грабово»
КТП-19 (вул. Центральна)
10:00-17:00
".Станція "Київстар"
с.Ниці.с.Грабово.Солов;ї.Комарово.
х.Заріка. с.Сераховичі
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-42-01
Від ПС до ЛР-102
КТП-137
КТП-180
КТП-141
10:00-15:30
ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, ТРСТ- магазин, школа, ФАП, молитовний будинок, ФОП Ромвнюк Л.Б.- торг.кіоск
с.Овлочин, с.Крать
2. ПЛ-10кВ Л-24-03
від ЗТП-147 до КТП-142
КТП- 344
КТП-143
КТП-75 А
КТП-221
КТП-318
ЩТП-301
КТП-142
10:00-15:30
Озерянська с/р- адмінприміщення, пож,депо, котельня, вод.башта, буд.культури, дит.садок, АТС, церква, ТРСТ- магазин, ФАП, школа, пошта, ТзОВ «Контур-Т», пункт прийому молока, СКЗ, П-ць Ільченко, ТДВ «Волиньавтотранс», ФОП Гордійчук В.М.- база відпочинку, ФОП Норовічук Ж.М.- пилорама, ТРСТ- магазин, ФАП
с.Озеряни, Пересіка
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Володимир-Волинський район
1. ПЛ-10 Л-02-04
09:00-17:00
Магазин, АЗС Універсам, ОККО, «Мавекс»
с. П'ятидні, вул. Набережна, Сільська
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 375
с.Новостав
09:00-17:00
Горішненська сільська рада башня с.Новостав
с.Новостав вул.Берестечківська,
вул. Набережна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 465
с.Підбереззя
09:00-17:00
с. Підбереззя:
вул. Печихвостівська
вул. Шкільна
вул. Катківці
вул. Північна
3. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП № 495
м.Горохів
09:00-17:00
ФОП Вавренюк А.Ю. автореммайстерня
Будинок- Інтернат Будинок-Інтернат
ПП "Олдем" цех по обробці деревини
ФОП Іщук М.В. Товарний склад
КЕВ В.Волинський Адмінбудинок (військомат)
ФОП Дубик С.В Кіоск "Світлана"
ТзОВ"Завод будівельних конструкцій" житловий будинок, вул. Ватутіна, 27
АШ ТСОУ Автошкола
м. Горохів:
вул. Ватутіна
Іваничівський район
1. КТП-277 кап.ремонт КТП
10.00-16.00
с.Павлівка вул.8Березня Незалежності
місто Луцьк
1. ТП-342
І СШ-0,4 кВ
Ремонт обладнання
13:30-15:00
Будинок пристарілих
вул. Вереснева
вул. Борохівська
вул. Прилуцька (с. Липини)
вул. Польова
вул. Мисливська, 40
вул. Теремнівська, 69, 72
2. ТП-85
І СШ-0,4 кВ
Монтаж обліку
09:30-12:30
Школа інтернат
ТзОВ «Волинські оптичні мережі»
Церква
вул. Профспілкова
вул. Дубнівська, 34, 57
3. ПЛ-10 Л15-02
Кап ремонт
09:00-16:00
ТП-479 «Кіотон-Сервіс», ТП-457-«Своятин», ТП-488 ПП-«ВАШ», майстерня автотранспортої техніки, ТП-224 «Волиньхолдинг»
вул. Вахтангова
вул. Заньковецької
вул. Щедріна, 36-104
Луцький район
1. КТП-59
09:00–17:00
Школа, Церква с. Буяни
с. Буяни вул. Тиха, Молодіжна, Волі
2. ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.8 ЗТП-446 до ЛР-60
09:00-17:00
СВК «Урожай»
ФОП Аршулік В.М.
ФОП Забіяка С.В.
ОК «Масив Шевченка»
ТзОВ «Забіяка»
Церква с. В.Омеляник
с. В. Омеляник вул. Нагірна, Набережна, Володимирська
с.Забороль вул. Луцька, Володимирська, Миру, Лісова,
Любомльський та Шацький райони
1. пл-0.4 ктп-471
09:00–17:00
смт.Шацьк
вул.Л.Українки.Волі.Стуса
2. Л 10 кВ 58-09
09:00–17:00
ФОП Гурко Олександр Володимирович
ФОП Шиць Лідія Яківна
ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
ФОП Піскуровський Евген Степанович
Управління державної казначейської служби України, професійний ліцей №8
школа №3, відділ поліції
АЗС "Укрнафта", ФОП Сікорська Тетяна Василівна
м.Любомль
вул.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності, Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, Новоселів
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-1, Л-2
10:00-16:00
Маневицька центральна районна лікарня (стара поліклініка, Казначейство, гуртожиток), Підприємство по організації харчування дітей (контора), Районний відділ освіти (база-склад), ФОП Оксенюк В.Ф. (кіоск по ремонту), Управління державноі казначейськоі служби Украін (адмінприміщення), ФОП Попович В.В. (кіоск, торгівельний кіоск), ФОП Білоус Марія Іванівна (стоматполіклініка), ДП "Волинський ОЛЦДСЕСУ" (адмінпрміщення), Санітарно-епідеміологічна станція.
смт. Маневичі
вул. Незалежності, 1.
вул. Незалежності 1а.
вул. Незалежності 1б .
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2,Л-6,Л-4 КТП-54
09:00-16:00
смт.Благодатне:
вул..Сагайдачного
вул.Чкалова 20
вул.Шевченка 19
вул.Волинська 1-7
вул.Незалежності 9-47,12-48
вул.Лісова 2,4
вул.Чкалова 22-28
вул.Мічуріна 10-62,17-27
вул.Шевченка 21-37
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-3 КТП-62
09:00-16:00
смт.Благодатне:
вул.І.Франка 2-34, 1-5
вул. Перемоги 2/1, 2/2, 4
вул.І.Франка 45-67,48-72
вул.Зелена
вул.Грушевського 40
вул.Перемоги 42
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2,Л-8 ТП-53
09:00-16:00
м-н Ольга, Приватбанк, кіоск хліб, селишна Рада
смт.Благодатне:
вул..Перемоги 19-21,26-40
вул.Л.Українки 1
вул. В.Стуса 2-16
вул.Східна 7-23,10-28
вул.Ватутіна
вул.Макаренко
вул.Пархоменка 18-24
вул.Мічуріна 1-7,19,2-4
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 КТП-128
09:00-16:00
смт.Благодатне:
вул..Лопатіна
вул.Шахтарська 5,7,8,9
вул.Перемоги1-3
вул.Хиельницького
вул.Пархоменка3.4.5.6
вул.Незалежності 1-7,2-6
5. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-15
09:00-16:00
м.Нововолинськ
вул.Сковороди, 1-9, 13-19, 2-20
пров.Мирний, 1-17, 2-18
вул.Мічуріна, 1а-1-23
Ратнівський район
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112
09:00-17:00
с.Озденіж магазин, ФАП.
с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240
09:00-17:00
с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378
09:00-17:00
м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52
09:00-17:00
с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.
с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170
09:00-17:00
с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.
с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402
09:00-17:00
с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.
с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-369
09:00-17:00
м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8. Л43-03
09:00-17:00
с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296
09:00-17:00
с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-30
09:00-17:00
с.Топільне бригада №1.
с.Топільне вул.Квітнева, 76-90, Ювілейна, Миру.
11. Л34-05
09:00-17:00
с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв'язку
с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП.
с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю).
с.Кияж вул. Набережна, Миру, Тиха.
Старовижівський район
1. ПЛ-10 Л-13-01відЗТП-215 ВН-16"Грабово»
КТП-19 (вул. Центральна)
10:00-17:00
".Станція "Київстар"
с.Ниці.с.Грабово.Солов;ї.Комарово.
х.Заріка. с.Сераховичі
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-42-01
Від ПС до ЛР-102
КТП-137
КТП-180
КТП-141
10:00-15:30
ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, ТРСТ- магазин, школа, ФАП, молитовний будинок, ФОП Ромвнюк Л.Б.- торг.кіоск
с.Овлочин, с.Крать
2. ПЛ-10кВ Л-24-03
від ЗТП-147 до КТП-142
КТП- 344
КТП-143
КТП-75 А
КТП-221
КТП-318
ЩТП-301
КТП-142
10:00-15:30
Озерянська с/р- адмінприміщення, пож,депо, котельня, вод.башта, буд.культури, дит.садок, АТС, церква, ТРСТ- магазин, ФАП, школа, пошта, ТзОВ «Контур-Т», пункт прийому молока, СКЗ, П-ць Ільченко, ТДВ «Волиньавтотранс», ФОП Гордійчук В.М.- база відпочинку, ФОП Норовічук Ж.М.- пилорама, ТРСТ- магазин, ФАП
с.Озеряни, Пересіка
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Волинські селяни змайстрували «водокачку», щоб наповнити озеро
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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 травня
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У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак. ПРОГРАМА
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