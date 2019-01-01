Біля Луцька відкрили найкращий у західному регіоні реабілітаційний центр. ФОТО

На базі корпусу Волинської обласної клінічної лікарні в Боголюбах 17 травня відкрили сучасне реабілітаційне відділення, яке зі слів в.о. головного лікаря закладу, не має аналогів в західному регіоні держави і відповідає міжнародним стандартам медицини.Про це повідомляє прес-служба Волиньради.Площа реабілітаційного центру – майже 400 квадратних метрів. В ньому проходитимуть реабілітацію хворі після кардіо-хірургічних втручань, з цереброваскулярною патологією, з нейрохірургічними травмами, люди після операцій на головному мозку та спинному мозку, після інфарктів, інсультів, пацієнти із заміною суглобів, після травм на колінах та хворі, які мають проблеми з хребтом.На реалізацію проекту в обласному бюджеті в різні часи виділили 3,5 млн грн. Але весь комплекс робіт разом із закупівлею обладнання вартував до 10 млн грн. Іван Сидор розповідає, що здебільшого йдеться про спонсорські кошти соціально відповідального бізнесу.Аби благословити початок хорошої справи до нового відділення приїхав митрополит Луцький і Волинський, який згодом разом із духовенством відслужив молебень та освятив приміщення.Відкриття центру відбулося за участю голови обласної ради. На відкриття прийшли й депутати обласної радитаВ.о. головного лікаря обласної клінічної лікарні Іван Сидор разом з колегами детально розповіли про користь відділення. "Уявіть собі, що кардіохірургічний хворий перебуває на операційному столі упродовж 7 годин. Після цього він повинен виписуватися додому через 10 днів. Як він почуватиметься у сім'ї? Як він може реалізовуватися в професії? Ми створили це відділення, щоб спрямовувати таких людей сюди, а вже потім після нашої реабілітації та відновлення може бути санаторно-курортне лікування", - розповідає Іван Сидор.Вже на сучасному етапі реабілітацію у відділенні може проходити 50 людей в день, але лікарі ставлять перед собою завдання потроїти цю цифру. "Хоча справа не в кількості ліжок. Головне - поновити лікарям знання. Ми готуємо наших спеціалістів за кордоном: в Австрії, Швейцарії, Франції. Часто їздимо до Англії та Німеччини. Знання постійно треба поновлювати, аби мати змогу ефективно працювати на такому обладнанні", - розповідає Іван Сидор.На досягнутому керівництво лікарні зупинятися не збирається. Наразі ведуться роботи з облаштування рекреаційної зони біля лікарні, де пацієнти матимуть змогу прогулюватися та дихати свіжим повітрям. Іван Сидор розповідає, що підготувати зону до відкриття центру завадили погодні умови. "Ми робимо там декілька альтанок. Також зараз чистимо озеро. Садимо навкруги соснові дерева, встановлюємо лавки. В результаті матимемо повний комплекс лікувально-діагностичної реабілітації", - не приховує планів керівник головного лікувального закладу області.