Заступник голови Волиньради одружився. ФОТО

Олександр Пирожик одружився.



Світлини з церемонії реєстрації шлюбу, яка відбулась 10 травня, в соцмережі оприлюднив фотограф Сергій Прокопчук.



Зі своєю обраницею Тетяною Лагойдою, яка працює в Луцькому геріатричному пансіонаті, Олександр Пирожик останні кілька років проживав у цивільному шлюбі.



Тепер пара побралась офіційно.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає молодят та бажає довгого подружнього життя

















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