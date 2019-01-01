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Заступник голови Волиньради одружився. ФОТО

Заступник голови Волиньради одружився. ФОТО
Перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик одружився.

Світлини з церемонії реєстрації шлюбу, яка відбулась 10 травня, в соцмережі оприлюднив фотограф Сергій Прокопчук.

Зі своєю обраницею Тетяною Лагойдою, яка працює в Луцькому геріатричному пансіонаті, Олександр Пирожик останні кілька років проживав у цивільному шлюбі.

Тепер пара побралась офіційно.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає молодят та бажає довгого подружнього життя


Заступник голови Волиньради одружився. ФОТО

Заступник голови Волиньради одружився. ФОТО

Заступник голови Волиньради одружився. ФОТО

Заступник голови Волиньради одружився. ФОТО

Заступник голови Волиньради одружився. ФОТО

Заступник голови Волиньради одружився. ФОТО

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Теги: Олександр Пирожик, весілля, Тетяна Лагойда
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