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У селищі на Волині школярі та волонтери передали на Схід відремонтоване авто

У селищі на Волині школярі та волонтери передали на Схід відремонтоване авто
Іваничівська школа №1 та волонтери передали бійцям на Схід відремонтований автомобіль.

Про це повідомили на сторінці Іваничівської селищної ради у Facebook.

Учні та педагогічний колектив НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія" селища Іваничі почали займатися волонтерством ще з часів Майдану. Продовжили свою добру справу вони і з початком бойових дій на Сході.

Збирали усе – від продуктів – до одягу. Завдяки спільним зусиллям діти, вчителі та батьки зібрали 12 тисяч гривень на ремонт автомобіля для бійців танкового батальйону 14 ОМБр.
У селищі на Волині школярі та волонтери передали на Схід відремонтоване авто
У селищі на Волині школярі та волонтери передали на Схід відремонтоване авто
У селищі на Волині школярі та волонтери передали на Схід відремонтоване авто
У селищі на Волині школярі та волонтери передали на Схід відремонтоване авто

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Теги: авто, Схід, ООС, Іваничі, Волинь
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