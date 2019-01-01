У селищі на Волині школярі та волонтери передали на Схід відремонтоване авто
Сьогодні, 18:15
Іваничівська школа №1 та волонтери передали бійцям на Схід відремонтований автомобіль.
Про це повідомили на сторінці Іваничівської селищної ради у Facebook.
Учні та педагогічний колектив НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія" селища Іваничі почали займатися волонтерством ще з часів Майдану. Продовжили свою добру справу вони і з початком бойових дій на Сході.
Збирали усе – від продуктів – до одягу. Завдяки спільним зусиллям діти, вчителі та батьки зібрали 12 тисяч гривень на ремонт автомобіля для бійців танкового батальйону 14 ОМБр.
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Про це повідомили на сторінці Іваничівської селищної ради у Facebook.
Учні та педагогічний колектив НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія" селища Іваничі почали займатися волонтерством ще з часів Майдану. Продовжили свою добру справу вони і з початком бойових дій на Сході.
Збирали усе – від продуктів – до одягу. Завдяки спільним зусиллям діти, вчителі та батьки зібрали 12 тисяч гривень на ремонт автомобіля для бійців танкового батальйону 14 ОМБр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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