У селищі на Волині школярі та волонтери передали на Схід відремонтоване авто

Іваничівська школа №1 та волонтери передали бійцям на Схід відремонтований автомобіль.Про це повідомили на сторінці Іваничівської селищної ради у Facebook.Учні та педагогічний колектив НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія" селища Іваничі почали займатися волонтерством ще з часів Майдану. Продовжили свою добру справу вони і з початком бойових дій на Сході.Збирали усе – від продуктів – до одягу. Завдяки спільним зусиллям діти, вчителі та батьки зібрали 12 тисяч гривень на ремонт автомобіля для бійців танкового батальйону 14 ОМБр.