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У Луцьку дерево розтрощило зупинку

У Луцьку дерево розтрощило зупинку
На зупинку в Луцьку впало дерево.

Про це повідомляє інтернет-видання "Волинь24".

Зупинка громадського транспорту знаходиться на вулиці Чернишевського у Луцьку.

Дерево, яке впало внаслідок негоди, погнуло дах зупинки. Схоже, комунальники зняли його із зупинки та розпиляли стовбур. Утім гілля та частини стовбура лишилися на пішохідний доріжці біля дороги.

У Луцьку дерево розтрощило зупинку
У Луцьку дерево розтрощило зупинку

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Теги: Луцьк, дерево, зупинка
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