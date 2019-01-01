У Луцьку дерево розтрощило зупинку





Про це повідомляє інтернет-видання



Зупинка громадського транспорту знаходиться на вулиці Чернишевського у Луцьку.



Дерево, яке впало внаслідок негоди, погнуло дах зупинки. Схоже, комунальники зняли його із зупинки та розпиляли стовбур. Утім гілля та частини стовбура лишилися на пішохідний доріжці біля дороги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На зупинку в Луцьку впало дерево.Про це повідомляє інтернет-видання "Волинь24" Зупинка громадського транспорту знаходиться на вулиці Чернишевського у Луцьку.Дерево, яке впало внаслідок негоди, погнуло дах зупинки. Схоже, комунальники зняли його із зупинки та розпиляли стовбур. Утім гілля та частини стовбура лишилися на пішохідний доріжці біля дороги.

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