Епіфаній був з візитом на Рівненщині. ФОТО

На Рівненщину із візитом приїздив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.Про це повідомляє Рівненська єпархія ПЦУ.Інформують, що у суботу, 18 травня 2019 року, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив Всенічне бдіння у Свято-Воскресенському кафедральному соборі міста Рівне.На початку відправи Предстоятель Православної Церкви України, у супроводі архієпископа Рівненського і Острозькогота єпископа Рівненського і Сарненського, поклав квіти до пам’ятної дошки митрополитата стели Героїв «Небесної сотні» і воїнів АТО.За вечірньою відправою Його Блаженству співслужив архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, єпископ Рівненський і Сарненський Гавриїл, архімандрит, секретар єпархії, благочинний Свято-Воскресенського кафедрального сбору протоієрей, ректор РДС протоієрейта духовенство єпархії.Разом із духовенством та вірянами молився голова Рівненської ОДАта перший заступник голови Рівненської обласної радиПісля завершення відправи Епіфаній відзначив грамотами матерів загиблих захисників України.«Сьогодні ми складаємо щиру вдячність тим матерям, які виховали справжніх захисників України і вони стали зразком для кожного із нас. Дорогі матері, ми схиляємо перед вами голови та молимось за упокій душ наших захисників», – зазначив митрополит, під час вручення грамот.Також в цей день Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив заупокійну літію на могилі спочилого митрополита Даниїла (Чокалюка), який доклав багато зусиль та зробив значний внесок у розбудову Рівненської єпархії та утвердження Української Православної Церкви. Його Блаженство та єпископи також поклали квіти на могилі