Епіфаній був з візитом на Рівненщині. ФОТО
Сьогодні, 15:42
На Рівненщину із візитом приїздив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.
Про це повідомляє Рівненська єпархія ПЦУ.
Інформують, що у суботу, 18 травня 2019 року, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив Всенічне бдіння у Свято-Воскресенському кафедральному соборі міста Рівне.
На початку відправи Предстоятель Православної Церкви України, у супроводі архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона та єпископа Рівненського і Сарненського Гавриїла, поклав квіти до пам’ятної дошки митрополита Даниїла (Чокалюка) та стели Героїв «Небесної сотні» і воїнів АТО.
За вечірньою відправою Його Блаженству співслужив архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, єпископ Рівненський і Сарненський Гавриїл, архімандрит Кіріон (Інасарідзе), секретар єпархії, благочинний Свято-Воскресенського кафедрального сбору протоієрей Сергій Лучанін, ректор РДС протоієрей Віталій Лотоцький та духовенство єпархії.
Разом із духовенством та вірянами молився голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко та перший заступник голови Рівненської обласної ради Сергій Свисталюк.
Після завершення відправи Епіфаній відзначив грамотами матерів загиблих захисників України.
«Сьогодні ми складаємо щиру вдячність тим матерям, які виховали справжніх захисників України і вони стали зразком для кожного із нас. Дорогі матері, ми схиляємо перед вами голови та молимось за упокій душ наших захисників», – зазначив митрополит, під час вручення грамот.
Також в цей день Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив заупокійну літію на могилі спочилого митрополита Даниїла (Чокалюка), який доклав багато зусиль та зробив значний внесок у розбудову Рівненської єпархії та утвердження Української Православної Церкви. Його Блаженство та єпископи також поклали квіти на могилі Василя Червонія.
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Про це повідомляє Рівненська єпархія ПЦУ.
Інформують, що у суботу, 18 травня 2019 року, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив Всенічне бдіння у Свято-Воскресенському кафедральному соборі міста Рівне.
На початку відправи Предстоятель Православної Церкви України, у супроводі архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона та єпископа Рівненського і Сарненського Гавриїла, поклав квіти до пам’ятної дошки митрополита Даниїла (Чокалюка) та стели Героїв «Небесної сотні» і воїнів АТО.
За вечірньою відправою Його Блаженству співслужив архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, єпископ Рівненський і Сарненський Гавриїл, архімандрит Кіріон (Інасарідзе), секретар єпархії, благочинний Свято-Воскресенського кафедрального сбору протоієрей Сергій Лучанін, ректор РДС протоієрей Віталій Лотоцький та духовенство єпархії.
Разом із духовенством та вірянами молився голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко та перший заступник голови Рівненської обласної ради Сергій Свисталюк.
Після завершення відправи Епіфаній відзначив грамотами матерів загиблих захисників України.
«Сьогодні ми складаємо щиру вдячність тим матерям, які виховали справжніх захисників України і вони стали зразком для кожного із нас. Дорогі матері, ми схиляємо перед вами голови та молимось за упокій душ наших захисників», – зазначив митрополит, під час вручення грамот.
Також в цей день Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив заупокійну літію на могилі спочилого митрополита Даниїла (Чокалюка), який доклав багато зусиль та зробив значний внесок у розбудову Рівненської єпархії та утвердження Української Православної Церкви. Його Блаженство та єпископи також поклали квіти на могилі Василя Червонія.
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Коментарі 1
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