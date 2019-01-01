В Україні хочуть збільшити тривалість відпустки





Про це повідомляє



У статті 173 нової редакції Трудового кодексу пропонується збільшити тривалість відпустки в Україні з 24 до 28 календарних днів за кожен робочий рік.



Ця зміна вноситься до Трудового кодексу, щоб привести його у відповідність з директивами Європейського союзу,



Згідно з європейськими нормами, тривалість основної відпустки має бути не менше 4 тижнів, що становить 28 днів, а робочий тиждень не повинен перевищувати 48 годин.



Так, в Норвегії, Швейцарії, Бельгії тривалість відпустки становить 28 днів, а в Данії, Фінляндії, Франції, Іспанії – 35 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трудове законодавство України мають намір привести до норм Європейського союзу та збільшити термін щорічної оплачуваної відпустки з 24 до 28 календарних днів.Про це повідомляє Обозреватель У статті 173 нової редакції Трудового кодексу пропонується збільшити тривалість відпустки в Україні з 24 до 28 календарних днів за кожен робочий рік.Ця зміна вноситься до Трудового кодексу, щоб привести його у відповідність з директивами Європейського союзу,Згідно з європейськими нормами, тривалість основної відпустки має бути не менше 4 тижнів, що становить 28 днів, а робочий тиждень не повинен перевищувати 48 годин.Так, в Норвегії, Швейцарії, Бельгії тривалість відпустки становить 28 днів, а в Данії, Фінляндії, Франції, Іспанії – 35 днів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію