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В Україні хочуть збільшити тривалість відпустки

В Україні хочуть збільшити тривалість відпустки
Трудове законодавство України мають намір привести до норм Європейського союзу та збільшити термін щорічної оплачуваної відпустки з 24 до 28 календарних днів.

Про це повідомляє Обозреватель.

У статті 173 нової редакції Трудового кодексу пропонується збільшити тривалість відпустки в Україні з 24 до 28 календарних днів за кожен робочий рік.

Ця зміна вноситься до Трудового кодексу, щоб привести його у відповідність з директивами Європейського союзу,

Згідно з європейськими нормами, тривалість основної відпустки має бути не менше 4 тижнів, що становить 28 днів, а робочий тиждень не повинен перевищувати 48 годин.

Так, в Норвегії, Швейцарії, Бельгії тривалість відпустки становить 28 днів, а в Данії, Фінляндії, Франції, Іспанії – 35 днів.

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Теги: відпустка, календар, трудовий кодекс
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