В Україні хочуть збільшити тривалість відпустки
Сьогодні, 02:13
Трудове законодавство України мають намір привести до норм Європейського союзу та збільшити термін щорічної оплачуваної відпустки з 24 до 28 календарних днів.
Про це повідомляє Обозреватель.
У статті 173 нової редакції Трудового кодексу пропонується збільшити тривалість відпустки в Україні з 24 до 28 календарних днів за кожен робочий рік.
Ця зміна вноситься до Трудового кодексу, щоб привести його у відповідність з директивами Європейського союзу,
Згідно з європейськими нормами, тривалість основної відпустки має бути не менше 4 тижнів, що становить 28 днів, а робочий тиждень не повинен перевищувати 48 годин.
Так, в Норвегії, Швейцарії, Бельгії тривалість відпустки становить 28 днів, а в Данії, Фінляндії, Франції, Іспанії – 35 днів.
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Про це повідомляє Обозреватель.
У статті 173 нової редакції Трудового кодексу пропонується збільшити тривалість відпустки в Україні з 24 до 28 календарних днів за кожен робочий рік.
Ця зміна вноситься до Трудового кодексу, щоб привести його у відповідність з директивами Європейського союзу,
Згідно з європейськими нормами, тривалість основної відпустки має бути не менше 4 тижнів, що становить 28 днів, а робочий тиждень не повинен перевищувати 48 годин.
Так, в Норвегії, Швейцарії, Бельгії тривалість відпустки становить 28 днів, а в Данії, Фінляндії, Франції, Іспанії – 35 днів.
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