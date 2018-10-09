У волинській школі згорів кабінет хімії. ФОТО





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Загорання сталось у ніч на 20 травня.



Близько дванадцятої години ночі сторож, яка обходила приміщення, почула запах диму.



«Сторож почула запах диму і викликала директора школи. Вони встановили, що на 3 поверсі у кабінеті хімії почалася пожежа», – розповів заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський.



Відразу після виявлення пожежі директор та сторож викликали поліцію та рятувальників.



«Після прибуття на місце ми підтвердили факт задимлення та пожежі і оперативно її загасили. Попередня причина – коротке замикання електромережі хімстола», – повідомив провідний інспектор Нововолинського міського відділу УДСНС України у Волинській області Ілля Мацьоха.



Директор навчального закладу розповів, що після закінчення навчального тижня, тобто у п’ятницю, усі електроприлади в кабінеті вимкнули. Не була під’єднана електрика і до демонстраційного столу, який, власне, і визначають як осередок займання.



«Займання розпочалося із демонстраційного столу, проте електрики до нього підведено не було. На вулиці стояли риштування, аж до третього поверху, по них до кабінету міг хтось проникнути. Жодних робіт вихідними у приміщенні не відбувалося. У п’ятницю після закінчення навчання повимикали все електрообладнання, закрили вікна та двері», – розповів директор ЗОШ №7 Сергій Трофимчук.



Причину займання встановлять фахівці, вже сьогодні на місці працюватимуть профільні комісії, які розслідують інцидент.



Сергій Галащук, в. о. Нововолинського відділення поліції підтвердив, що справу вивчають 3 комісії. Саме за їхніми висновками будуть визначені причини загорання.



Заступник міського голови Андрій Сторонський каже, що збитки є чималими, тому встановити причини важливо. Міський голова Віктор Сапожніков наголосив Сергієві Галащуку взяти цю справу під особистий контроль.



«Вигорів кабінет, відповідно нанесені матеріальні збитки, тому для нас дійсно важливо встановити причини пожежі», – зазначив Андрій Сторонський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кабінеті хімії нововолинської ЗОШ №7 виникла пожежа.Про це пише Нововолинськ.com.ua Загорання сталось у ніч на 20 травня.Близько дванадцятої години ночі сторож, яка обходила приміщення, почула запах диму.«Сторож почула запах диму і викликала директора школи. Вони встановили, що на 3 поверсі у кабінеті хімії почалася пожежа», – розповів заступник міського голови, секретар радиВідразу після виявлення пожежі директор та сторож викликали поліцію та рятувальників.«Після прибуття на місце ми підтвердили факт задимлення та пожежі і оперативно її загасили. Попередня причина – коротке замикання електромережі хімстола», – повідомив провідний інспектор Нововолинського міського відділу УДСНС України у Волинській областіДиректор навчального закладу розповів, що після закінчення навчального тижня, тобто у п’ятницю, усі електроприлади в кабінеті вимкнули. Не була під’єднана електрика і до демонстраційного столу, який, власне, і визначають як осередок займання.«Займання розпочалося із демонстраційного столу, проте електрики до нього підведено не було. На вулиці стояли риштування, аж до третього поверху, по них до кабінету міг хтось проникнути. Жодних робіт вихідними у приміщенні не відбувалося. У п’ятницю після закінчення навчання повимикали все електрообладнання, закрили вікна та двері», – розповів директор ЗОШ №7Причину займання встановлять фахівці, вже сьогодні на місці працюватимуть профільні комісії, які розслідують інцидент., в. о. Нововолинського відділення поліції підтвердив, що справу вивчають 3 комісії. Саме за їхніми висновками будуть визначені причини загорання.Заступник міського голови Андрій Сторонський каже, що збитки є чималими, тому встановити причини важливо. Міський голованаголосив Сергієві Галащуку взяти цю справу під особистий контроль.«Вигорів кабінет, відповідно нанесені матеріальні збитки, тому для нас дійсно важливо встановити причини пожежі», – зазначив Андрій Сторонський.

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